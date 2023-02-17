"Смерть, разрушение, потеря будущего": Нуланд рассказала, какое будущее ждет россиян

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд считает, что президент РФ Владимир Путин все еще достаточно самоуверен, чтобы верить в то, что он сможет победить Украину, поэтому он будет продолжать войну дальше.

Об этом она заявила, отвечая на вопрос корреспондента ТСН.ua о том, чего следует ожидать украинцам в 2023 году от действий РФ.

"Единственное дело, которое я никогда не люблю делать, и я не собираюсь это начинать, это лезть в голову Владимира Путина. Это не то место, где я хочу находиться. Я думаю, что мы увидели, что он достаточно самоуверен, чтобы верить, что он может победить Украину, что Украина является российской, и что он будет продолжать. Я думаю, что более интересный вопрос состоит в том, выдержит ли российский народ, учитывая, сколько своих сыновей он теряет — более 200 тысяч россиян, убитых или раненых в течение года. В некоторых категориях они потеряли более половины своей военной техники в этой войне, а более миллиона — самых ярких и лучших россиян покинули страну. Так что эта война дает рядовому россиянину? Ничего. Смерть разрушения, потеря будущего, потеря технологического и экономического потенциала, который следует из интеграции с нами. Поэтому интереснее, выдержит ли это российский народ и сможет ли российская армия вообще дать отпор, когда мы видим, как это происходит в Бахмуте", — сказала она.

Напомним, американский генерал Марк Милли убежден, что агрессию РФ необходимо остановить "твердо, со сдерживанием и военной силой", однако он предполагает и переговоры.

"Очень трудно также Украине в этом году выгнать россиян с каждого дюйма оккупированных Россией территорий Украины... Нельзя сказать, что этого не может произойти... Но это будет очень сложно и будет фактически означать крах российской армии", — сделал прогноз Милли.

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