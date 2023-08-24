Смерть руководителя "вагнеровцев" Пригожина: за семьи террористов взялись силовики из РФ

После смерти главаря террористов "Вагнера" Евгения Пригожина российские силовики начали "выходить" на родственников военных преступников, чтобы узнать информацию о возможном мятеже.

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как стало известно, семьи "вагнеровцев" из Подмосковья и Владивостока получали телефонные звонки, в некоторые из них приходили силовики домой. Такой же сценарий разворачивался и после прошедшего мятежа, когда "вагнеровцы" с Пригожиным шли на Москву.

Силовики интересуются у семей террористов, не собирается ли из них участвовать в мятеже после смерти Пригожина. Однако по поводу таких планов никакой информации пока нет.

Напомним, что крушения самолета, в которых погиб владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин , вряд ли может назвать случайной аварией.

Читайте также: