Смерть с неба для российских танков: как украинский FPV-дрон уничтожает Т-90 (видео)

Появилось видео, на котором украинский FPV-дрон уничтожает российский танк Т-90.

Видео обнародовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак 21 сентября.

"Смерть с неба для российских танков. FPV, уничтожающая Т-90", — написал он.

Специалисты отмечают, что украинские бойцы аэроразведки успешно уничтожают FPV-дронами по 500 долларов модернизированные версии Т-90, на которые враг потратил более 8 лет разработки и 4,5 млн долларов за одну боевую машину.

Добавим, что ранее представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщал, что на Лимано-Купянском направлении враг имеет достаточно серьезные силы и применяет свою современную технику — БМП-3 и танки Т-90.

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