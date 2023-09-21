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Смерть с неба для российских танков: как украинский FPV-дрон уничтожает Т-90 (видео)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
635
Время на прочтение
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Смерть с неба для российских танков: как украинский FPV-дрон уничтожает Т-90 (видео)

ВСУ уничтожили танк Т-90/Скриншот с видео

FPV украинской армии уничтожает вражеский Т-90

Появилось видео, на котором украинский FPV-дрон уничтожает российский танк Т-90.

Видео обнародовал руководитель Офиса президента Андрей Ермак 21 сентября.

"Смерть с неба для российских танков. FPV, уничтожающая Т-90", — написал он.

Специалисты отмечают, что украинские бойцы аэроразведки успешно уничтожают FPV-дронами по 500 долларов модернизированные версии Т-90, на которые враг потратил более 8 лет разработки и 4,5 млн долларов за одну боевую машину.

Добавим, что ранее представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщал, что на Лимано-Купянском направлении враг имеет достаточно серьезные силы и применяет свою современную технику — БМП-3 и танки Т-90.

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Дата публикации
Просмотры
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