Смерть супругов с ребенком от взрыва фрагмента ракеты: что известно о трагедии в Харьковской области

По предварительным данным, мужчина принес во двор фрагмент ракеты, которая взорвалась.

В селе Федоровка Лозовской громады Харьковской области 29 октября в результате взрыва фрагмента российской ракеты погибли супруги с ребенком – 47-летний Александр, его 35-летняя беременная жена Юлия и 4-летняя дочь Варвара.

По информации полиции, мужчина нашел в поле неразорванный кусок ракеты "С-300", забрал домой и пытался разобрать. Дело квалифицируют как несчастный случай.

Об этом пишет Суспільне.

Известно, что семья летом переехала в Федоровку из соседнего Сахновщинского района Харьковщины. Поселилась семья в свободном доме, куда после дождя дойти можно только пешком.

"На них никто не жаловался, мужчина выпивал, но не то чтобы постоянно. Говорили, что он очень хорошо технику ремонтирует, имел временные заработки, подрабатывал", — отметил староста Миролюбовского старостинского округа Андрей Немашкало.

Как рассказал Немашкало, на одном из полей в селе обнаружили предмет, похожий на ракету, его должны были обследовать саперы, но мужчина без разрешения перевез находку домой и пытался разобрать самостоятельно.

"Где-то перед обедом как грохнуло на краю села, никто ничего не понял, туда же не проедешь, там грязи, никто туда и не тыкался. Женщину порубило осколками, она кровью истекла, а мужчину и ребенка забросило на огород, в капусту" – рассказал односельчанин Богдан.

Напомним, на прошлой неделе в Харьковской области на мине взорвался автомобиль пиротехников ГСЧС. В результате инцидента один из спасателей погиб, еще пятеро — ранены.

Вчера, 30 октября, стало известно, что в Харьковской области погиб судья Красноградского районного суда. Мужчина взорвался на взрывчатке в деоккупированном поселке Борщева.

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