Смерть за "Слава Украине": окончательно установлено имя Героя, расстрелянного оккупантами (фото)

СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, подтверждающей, что военный на видео – Александр Мациевский.

Следователи Службы безопасности установили, что украинским военным, расстрелянным после слов "Слава Украине!", был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Окончательно подтвердить данные Героя удалось после комплекса следственных действий, включавших общение с родными и побратимами погибшего, а также изучение фото- и видеоматериалов", — говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ получила заключение судебной портретной экспертизы, подтверждающей, что военный на видео – именно Александр Мациевский.

Александр Мациевский был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора в Донецкой области.

Как удалось установить СБУ, Александр Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

В настоящее время СБУ принимает комплексные меры по установлению военнослужащих России, совершивших это преступление. Досудебное расследование осуществляется по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"Мы сделаем все, чтобы эти изверги понесли заслуженное наказание", – пообещал глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, в Сети опубликовали видео казни украинского военнопленного российскими оккупантами. Мужчина перед расстрелом выкрикнул в лицо палачам: "Слава Украине!".

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