Смертельная атака по Херсону, ночной удар и "прилеты" в Днепре: как прошла ночь в регионах

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Киевщина: очередная массированная ракетная ночная атака по Киевской области. Враждебные цели уничтожены ПВО. Жертв, раненых, попаданий не зафиксировано. В результате падения обломков возникли возгорание травяной подстилки в нескольких громадах области. Повреждена линия электросетей и легковой автомобиль. Оперативные группы продолжают работу по фиксированию последствий ночной атаки. Информация уточняется.

Кировоградщина: ночью работали силы ПВО. Обломками сбитых ракет в Кропивницком повреждены несколько домовладений и автомобилей. Обошлось без погибших и травмированных.

Черниговщина: за сутки — 4 обстрела, Новгород-Северский район, из минометов, САУ. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром враг совершил 6 обстрелов приграничья. Зафиксировано 24 взрыва. Обстрелы потерпели Зноб-Новгородская, Эсманская, Юнаковская, Белопольская, Великописаревская громады. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничья. Зафиксировано 50 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Хотинская, Шалыгинская, Великописаревская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Краснопольская громады.

Запорожская область: враг нанес 72 обстрела по 19 населенным пунктам Запорожской области: трижды бил авиацией по Орехову и Левадному, кроме того, бил по Левадному из БПЛА, нанес 7 ударов с РСЗО по Гуляйполе, Полтавке, Левадному, а также 61 артиллерийский обстрел по Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Волшебному, Новодаровцы, Приморском и других прифронтовых селах.

Зафиксировано 33 сообщения о разрушении жилых домов и другого имущества.

При обстреле Приморского смертельные ранения получил 64-летний мужчина.

Днепропетровщина: ночью в области было шумно от взрывов. Враг массированно атаковал Днепропетровщину. По предварительным данным, 9 крылатых ракет и 3 беспилотника защитника из ПВК "Восток" сбили. К сожалению, есть и попадание в Днепре. Пока известно о 8 пострадавших, среди них двое — дети. Четверо человек госпитализированы. Произошел пожар, который спасатели уже потушили. Полностью уничтожены 4 частных дома. Еще 25 – повреждены. Повреждено 5 хозяйственных построек. Изуродованы почти два десятка авто и газопровод.

Поврежден инфраструктурный объект. Информация о разрушениях уточняется.

Несколько раз агрессор обстрелял и Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под ударом – Марганецкая громада и Никополь. В городе повреждены 2 частных дома. Обошлось без жертв.

Вчера под вражеский артиллерийский обстрел попал Никополь. Пострадал 67-летний мужчина. Он получил контузию. Лечится дома. В городе повреждены 2 частных дома, 4 хозяйственные постройки, линия электропередач.

Харьковщина: минувшей ночью враг нанес удар двумя ракетами ЗРК С-300 по г. Харьков. Одна ракета попала в землю в промышленной зоне Холодногорского района, повреждены 10 легковых автомобилей. Предварительно, без пострадавших. Вторая ракета попала в землю в Слободском районе, повреждена газовая труба, выбиты окна двухэтажного административного здания, произошел пожар. Без потерь.

На Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районах Гатища и Плетеневки. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гурьев Казачок, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка, Олейниково, Нескучное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Плетеневка, Бударки, Землянки, Озерное,

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двухлетнее, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

Вчера в результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждены здания ООО "ОП Роганский мясокомбинат", произошел пожар.

Враг из минометов обстрелял пгт Вильча Чугуевского района, повреждено частное домовладение.

Луганщина: враг не оставляет попыток продвинуться в Серебрянском лесничестве, но вчерашние атаки к югу от Дибровы были остановлены украинскими военными. По Невскому нанесен еще один удар по авиации. Так же, как и по Белогоровке. Эти деревни также оказались под огнем артиллерии.

За сутки противник совершил 112 обстрелов (511 снарядов).

Донецкая область: за прошедшие сутки враг осуществил 20 обстрелов населенных пунктов: с.Нескучное, с.Виролюбовка, с.Дальнее, Авдеевка, Константиновка, Красногоровка, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Северное, пгт Ямполь, пгт Кураховка.

Повреждены 13 жилых домов, хозяйственная постройка, гражданский автомобиль, гараж, водопровод, ЛЭП, автомобиль ГСЧС, газопровод.

За сутки в Донецкой области: 2 погибших, 2 раненых.

Николаевщина: ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбиты две российские крылатые ракеты типа Х-101/555.

Вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 78 обстрелов (399 снарядов), из них по г. Херсон — 10 обстрелов (32 снарядов).

Оккупанты попали в районы 23 населенных пунктов области; транспортное предприятие г. Херсона, административное здание и торговое заведение г. Берислава.

В результате обстрелов транспортного коммунального предприятия в Херсоне погиб 55-летний работник. Его 43-летний и 53-летний коллеги от полученных ранений скончались в больнице. Еще трое работников предприятия находятся в медицинских учреждениях. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Из-за минометных обстрелов Веселого погиб мужчина и ранена женщина. В Антоновке легкие ранения получил 17-летний подросток и женщина.

Всего из-за российской агрессии 4 человека погибли, 6 (из них — 1 ребенок) получили ранения.

Продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской дамбы. По состоянию на утро уровень воды составляет 37 сантиметров. В трех населенных пунктах подтопленными остаются 39 домов.

Напомним, в ночь на субботу, 24 июня, оккупационная армия Российской Федерации выпустила по Украине более 50 ракет и беспилотники.

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