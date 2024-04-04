Смертельная атака "Шахедов" по Харькову: появились кадры спасения людей из-под завалов (видео)

В ночь на 4 апреля россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе "Шахед". В Сети появились видео спасения мирных жителей из-под завалов.

Видео публикует Общественное Харьков.

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Как видно на кадрах, спасатели выносят на носилках мужчину, которого они вытаскивали из-под завалов более трех часов.

По состоянию на 8 утра, по информации полиции, из-за атаки погибли четыре человека, по меньшей мере 11 ранены. Среди погибших – трое спасателей. Когда они работали на месте, оккупанты ударили второй раз — пожарных погибли на месте атаки. Еще один дрон попал по многоэтажке за несколько кварталов – там погибла женщина.

Россия ночью атаковала жилые кварталы Харькова: появились кадры спасения людей из-под завалов

Напомним, РФ ночью массированно атаковала Харьков несколькими волнами "Шахедов".

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