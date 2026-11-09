Смертельная атака возле Запорожской АЭС: МАГАТЭ выступило со срочным предупреждением

ЗАЭС / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

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На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции сообщили о гибели работников в результате атак беспилотников. Также погиб сотрудник расположенной неподалеку тепловой электростанции. В МАГАТЭ предупредили о новых угрозах ядерной безопасности.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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По информации агентства, сегодня в результате атаки беспилотника погиб сотрудник Запорожской АЭС. В тот же день удар дрона унес жизни работника, расположенного неподалеку от Запорожской тепловой электростанции.

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Это уже не первый смертельный инцидент в последние дни. В МАГАТЭ отметили, что несколькими днями ранее, по сообщениям, в результате атаки беспилотника погиб еще один сотрудник ЗАЭС.

Как отреагировали в МАГАТЭ

Генеральный директор агентства Рафаэль Мариано Гросси решительно осудил смертельные удары, назвав их недопустимыми нападениями, нарушающими основополагающие принципы ядерной безопасности.

Он подчеркнул, что любые атаки на персонал ядерных объектов должны немедленно прекратиться, поскольку создают дополнительные риски для безопасной станции в условиях войны.

По словам Гросси, сотрудники атомных электростанций должны выполнять свои обязанности без страха за свою жизнь и дополнительного психологического давления.

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В МАГАТЭ подчеркнули, что такие инциденты представляют угрозу не только персоналу, но и ядерной безопасности и защищенности Запорожской АЭС.

Почему удары по подстанциям АЭС угрожают ядерной безопасности

Напомним, ранее в результате российского удара была повреждена подстанция, которая обеспечивала внешнее электропитание Хмельницкой и Ровенской АЭС. Из-за потери одной из двух линий электропередачи напряжением 750 кВ обе станции снизили мощность энергоблоков. По данным МАГАТЭ, даже десять дней спустя часть реакторов продолжала работать с ограничениями.

Эксперт Центра Разумкова Владимир Омельченко предупреждал, что повреждение подстанций, отводящих электроэнергию от АЭС, может привести к переходу энергоблоков в аварийный режим. Поскольку реактор невозможно мгновенно остановить, возникают дополнительные риски оборудования и ядерной безопасности.

Кроме того, осенью 2026 г. появилась информация о возможной подготовке Россией масштабных ударов по энергетическим узлам вблизи украинских АЭС. Согласно перехваченному документу, среди потенциальных целей называли распределительные узлы Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской атомных электростанций.

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