"Смертельная игра в прятки закончилась": как зима повлияет на войну в Украине

Чуть больше чем за 2 недели в Украину придет зима, и это может помешать украинским вооруженным силам, когда они будут пытаться отбить территорию у россиян. Россия также может попытаться заставить мирное население замерзнуть, обстреливая электростанции и топливные составы.

Материал о том, как украинские военные готовятся к войне зимой, опубликовал американский общественный вещатель NPR.

"Если до сих пор российско-украинская война напоминала смертельную игру в прятки, с началом зимы это изменится — не будет под чем прятаться", — пишет издание.

Однако это не значит, что война может замедлиться или замереть: западные эксперты прогнозируют затишье на фронте до весны. Война замедлилась в середине осени из-за размокших дорог, в частности грязь повлияла на темп продвижения украинских военных на Херсонщине.

"Просто теперь в войне еще важнее станут разведка и артиллерия, ― говорит военный с позывным "Плейбой". ― Какая сторона будет эффективнее в этих двух направлениях, та и покажет лучший результат".

Тем временем бойцы на более статических участках фронта, например, у границы на Харьковщине, обустраивают свои позиции с учетом зимних условий. Корреспондента медиа пустили в один из местных блиндажей – утепленный, с печкой на дровах. Заваривая кофе, боец Олег заверил: "Все у нас есть. Тепло, видите. Зима совсем не проблема".

Спасает ситуацию и западная помощь, в том числе теплая военная форма. Впрочем, отмечают авторы, чтобы военные планы Украины на зиму успешно воплотились, нужно больше и теплой одежды и точного оружия от союзников.

Боевые действия зимой: прогнозы экспертов

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что украинские солдаты будут в гораздо лучшем положении во время боевых действий в зимнее время. У ВСУ будут преимущество над врагом.

Британский военный эксперт полковник Глен Грант считает, что Путин будет пытаться выиграть время, поскольку его армия зимой будет самой слабой. Путин будет пытаться выиграть время, надеясь к весне собрать большую военную мощь.

Как пишет издание The New York Times, во время зимней паузы, вызванной погодными условиями, Россия может терроризировать украинцев ракетными атаками на гражданскую инфраструктуру.

Война после войны: украинцам придется сражаться после победы над Россией

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