Смертельная модификация: что известно о ракете "Изделие-30" которой ударили по Харькову

Атака РФ на Харьков / © Харьковская областная прокуратура

Ночью 7 марта россияне нанесли удар по жилой многоэтажке в Харькове. Масштабные разрушения свидетельствуют об использовании врагом оружия большой разрушительной силы. По предварительным оценкам, Россия применила упрощенную, но более мощную модификацию крылатой ракеты Х-101 — так называемое «Изделие-30».

Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап для «Эспрессо».

Что известно о ракете «Изделие-30»

По его словам, эта модифицированная крылатая ракета воздушного базирования появилась на вооружении армии РФ сравнительно недавно — в конце 2024 или начале 2025 года.

Аналитик отмечает, что Изделие-30 существенно отличается от базовой версии Х-101 своими габаритами. Она тоньше и короче. Если классическая Х-101 имеет длину 7 метров и сечение около 750 сантиметров, то новая модификация достигает 6-6,5 метра в длину, а ее сечение составляет около 500 сантиметров.

Несмотря на меньшие размеры, «Изделие-30» несет намного более серьезную угрозу для инфраструктуры и жилых домов из-за критически увеличенного веса взрывчатки.

Обычная крылатая ракета Х-101 рассчитана на дальность полета до 5600 км и оснащена боевой частью весом около 450 килограммов. Эксперт отмечает, что базовая версия имеет современную систему наведения, однако украинские силы противовоздушной обороны регулярно и успешно сбивают такие цели во время массированных атак.

В свою очередь модификация «Изделие-30» несет более 800 кг взрывчатого вещества. Чтобы компенсировать столь огромный вес боевой части, конструкторам пришлось пожертвовать дальностью полета — зона поражения этой ракеты значительно меньше и составляет от 1500 до 2500 километров.

Уменьшение дальности полета позволяет оккупантам наносить удары по приграничным и относительно близким к линии фронта городам Украины, причиняя максимальный ущерб гражданскому населению.

«У этой ракеты хоть нет большой зоны поражения, впрочем, разрушение может наносить значительные. В Харькове снесено несколько подъездов и, к сожалению, погибли многие», — подытожил Криволап.

Атака России на Харьков — последние новости

Напомним, войска РФ во время ночных обстрелов Харькова, вероятно, применили новейшие ракеты «Изделие-30» с боевой частью весом 800 килограммов.

Известно, что атака произошла около 1:40 ночи. Предварительно зафиксированы три ракетных удара. По информации спасателей, в результате удара разрушен подъезд дома с первого по пятый этаж. Также повреждены конструкции квартир четвертого и пятого этажей соседней многоэтажки. В Киевском районе взрывной волной повреждены 19 жилых домов — в квартирах выбиты окна и балконы.

Уже известно о 10 погибших. Кроме того, во время поисково-спасательной операции на месте ночного ракетного удара обнаружены фрагменты тела еще одного человека.