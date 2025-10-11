- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 464
- Время на прочтение
- 2 мин
Смертельная находка после атак "Шахедов": военные предупредили о новой опасности
Украинские защитники обнаружили новый тип угрозы после российских дроновых атак.
После российских атак дронами-камикадзе на земле могут оставаться крайне опасные «сюрпризы» — реагирующие на движение гранаты замедленного действия. Военные предупредили украинцев о смертельной угрозе и обнародовали четкие инструкции, как поступить в случае обнаружения такого предмета.
Об этом рассказали бойцы 116-й механизированной бригады.
В ходе ликвидации последствий дроновых атак были обнаружены взрывоопасные предметы. Речь идет о гранатах замедленного действия с самоликвидатором.
Они имеют вид металлической трубки с квадратными насечками, предназначенными для образования большого количества отломков при взрыве.
Наибольшее коварство этих боеприпасов состоит в том, что они могут сдетонировать не сразу. Граната имеет таймер самоликвидации, но, что самое опасное, она может взорваться при изменении угла наклона более чем на 15 градусов. Это превращает ее в мину-ловушку.
Защитники отметили, что зона поражения такого боеприпаса достигает 100 метров.
Военные призывают граждан быть крайне осторожными и соблюдать правила, которые могут спасти жизнь.
Категорически запрещено трогать или касаться предмета. Также перемещать или пытаться сдвинуть его с места. Или смывать водой или заливать любыми жидкостями.
Что нужно сделать:
Немедленно отойти на безопасное расстояние — не менее 30 метров, а лучше найти укрытие.
Сообщить соответствующие службы по номерам 101 (ГСЧС) или 102 (Полиция).
