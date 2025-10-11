Смертельная находка после атак "Шахедов": военные предупредили о новой опасности

Шахеды / © ТСН.ua

Реклама

После российских атак дронами-камикадзе на земле могут оставаться крайне опасные «сюрпризы» — реагирующие на движение гранаты замедленного действия. Военные предупредили украинцев о смертельной угрозе и обнародовали четкие инструкции, как поступить в случае обнаружения такого предмета.

Об этом рассказали бойцы 116-й механизированной бригады.

В ходе ликвидации последствий дроновых атак были обнаружены взрывоопасные предметы. Речь идет о гранатах замедленного действия с самоликвидатором.

Реклама

Они имеют вид металлической трубки с квадратными насечками, предназначенными для образования большого количества отломков при взрыве.

Российские гранаты замедленного действия / © Фото из открытых источников

Наибольшее коварство этих боеприпасов состоит в том, что они могут сдетонировать не сразу. Граната имеет таймер самоликвидации, но, что самое опасное, она может взорваться при изменении угла наклона более чем на 15 градусов. Это превращает ее в мину-ловушку.

Защитники отметили, что зона поражения такого боеприпаса достигает 100 метров.

Военные призывают граждан быть крайне осторожными и соблюдать правила, которые могут спасти жизнь.

Реклама

Категорически запрещено трогать или касаться предмета. Также перемещать или пытаться сдвинуть его с места. Или смывать водой или заливать любыми жидкостями.

Что нужно сделать:

Немедленно отойти на безопасное расстояние — не менее 30 метров, а лучше найти укрытие.

Сообщить соответствующие службы по номерам 101 (ГСЧС) или 102 (Полиция).

Напомним, эксперт по авиации Константин Криволап предупредил, что надежда исключительно на дроны-перехватчики для борьбы с растущей угрозой «Шахедов» ошибочна, поскольку их производство недостаточно и они имеют ряд ограничений.

Он предложил создать комплексную систему, где ключевую роль будет играть легкомоторная авиация. По его словам, легкие самолеты могли бы сбивать «Шахеды» еще на подлете к городам, а также эффективно уничтожать предшествующие атакам российские дроны-разведчики.