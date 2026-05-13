Смертельная цена перемирия: в DeepState объяснили причину массированного удара по Украине

Во время трехдневного «перемирия» Россия накопила ресурс для массированного удара по Украине / © Associated Press

В среду, 13 мая, российская армия совершила одну из самых масштабных атак ударными беспилотниками в направлении западных областей Украины с последующей угрозой применения баллистического вооружения по всей территории государства. Этот массированный обстрел стал прямым следствием введенного временного перемирия по случаю 9 мая, во время которого агрессор аккумулировал силы.

Об этом отмечают аналитики проекта DeepState.

Циническое накопление сил вместо режима тишины

Эксперты отмечают, что позиция Украины по прекращению огня была четкой и гуманистической, тогда как для российской стороны эта пауза стала лишь очередным шансом подготовиться к новым военным преступлениям. Враг применил классическую тактику обмана, использовав выигранное время для перегруппировки и пополнения арсенала, чтобы продолжить уничтожение гражданской инфраструктуры.

Коварный мир от Москвы оказался лишь ширмой для подготовки к масштабному террору украинцев. Аналитики проекта подчеркивают, что текущая ситуация еще раз доказывает справедливость древнего правила: хочешь миру — готовься к войне.

Ситуация на фронте: манипуляции с ротациями и удары КАБ

На линии боевого столкновения русские войска не изменили свою стратегию, действуя исключительно в собственных интересах. На тех участках, где оккупантам было тактически выгодно, они использовали режим тишины для пополнения запасов, усиления фортификационных сооружений, проведения ротаций, а также для эвакуации раненых и убитых военнослужащих.

Там же, где оперативная обстановка требовала активности, российская армия цинично игнорировала любые договоренности, продолжая штурмовые действия и артиллерийские обстрелы. Параллельно фиксируется существенная активизация воздушного террора во фронтовой и прифронтовой зонах, где противник активно применяет управляемые авиационные бомбы.

В то же время, украинские Силы обороны действовали абсолютно зеркально. Защитники жестко и эффективно подавляли любые попытки россиян нарушить режим тишины, ликвидируя окупантов в случае провокаций на линии столкновения.

Напомним, в ночь на четверг, 14 мая, в Украине ожидают новую волну обстрелов . "Флэш" предупредил о подготовке РФ к еще одной ракетной атаке.

