ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
51
Время на прочтение
2 мин

Смертельно опасная ротация на фронте: командующий Нацгвардией заявил о главном риске для военных

Бригадный генерал Александр Пивненко заявил, что через сотни тысяч БПЛА ротация подразделений стала наиболее уязвимым моментом на фронте.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Смертельно опасная ротация на фронте: командующий Нацгвардией заявил о главном риске для военных

Бригадный генерал Александр Пивненко / © скриншот с видео

Самым уязвимым моментом для украинских военных на фронте стала ротация подразделений.

Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко в интервью журналистке Анне Максимчук.

Наибольший риск для военных

По его словам, именно во время замены личного состава военные оказываются под наибольшим риском, ведь противник может отслеживать перемещение практически в режиме реального времени.

«Когда проводим ротацию, это тот момент, когда военнослужащий наиболее уязвим. Враг все видит. В дождь, снег или в темное время суток нужно дойти до позиции, заменить собратья. А для этого нужно получиться», — отметил Пивненко.

Генерал подчеркнул, что за годы полномасштабной войны характер боевых действий кардинально поменялся. Основную роль начали играть беспилотники, обеспечивающие постоянное наблюдение за линией фронта.

По словам Пивненко, в настоящее время в зоне боевых действий применяются сотни тысяч БпЛА, из-за чего «карта фронта фактически подсвечена». Это делает невозможным масштабные перемещения техники или личного состава без риска немедленного поражения.

Он привел пример 14-й бригады « Красная калина «, которая, по его словам, за один день уничтожила более 250 единиц техники противника — в их числе мотоциклы, квадроциклы, бронированные машины и другой транспорт. Такие результаты, подчеркнул командующий, стали возможны именно благодаря полному контролю над полем боя с помощью дронов.

Пивненко также отметил, что тактика массированных штурмов колоннами больше не работает. Аналогично и украинские подразделения не могут безопасно перемещаться по большим группам для ротации или усиления позиций, ведь любое движение сразу фиксируется противником.

Напомним, на фронте зафиксировали изменение тактики россиян, что связано с рядом факторов, в том числе с огромными потерями личного состава, превышающими темпы пополнения.

Как ранее рассказал эксочельщик Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж, начальной 650-тысячной группировки кафиров уже просто не существует, а новые силы не способны обеспечить прежний уровень угрозы.

Дата публикации
Количество просмотров
51
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie