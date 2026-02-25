- Дата публикации
Смертельно опасная ротация на фронте: командующий Нацгвардией заявил о главном риске для военных
Бригадный генерал Александр Пивненко заявил, что через сотни тысяч БПЛА ротация подразделений стала наиболее уязвимым моментом на фронте.
Самым уязвимым моментом для украинских военных на фронте стала ротация подразделений.
Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко в интервью журналистке Анне Максимчук.
Наибольший риск для военных
По его словам, именно во время замены личного состава военные оказываются под наибольшим риском, ведь противник может отслеживать перемещение практически в режиме реального времени.
«Когда проводим ротацию, это тот момент, когда военнослужащий наиболее уязвим. Враг все видит. В дождь, снег или в темное время суток нужно дойти до позиции, заменить собратья. А для этого нужно получиться», — отметил Пивненко.
Генерал подчеркнул, что за годы полномасштабной войны характер боевых действий кардинально поменялся. Основную роль начали играть беспилотники, обеспечивающие постоянное наблюдение за линией фронта.
По словам Пивненко, в настоящее время в зоне боевых действий применяются сотни тысяч БпЛА, из-за чего «карта фронта фактически подсвечена». Это делает невозможным масштабные перемещения техники или личного состава без риска немедленного поражения.
Он привел пример 14-й бригады « Красная калина «, которая, по его словам, за один день уничтожила более 250 единиц техники противника — в их числе мотоциклы, квадроциклы, бронированные машины и другой транспорт. Такие результаты, подчеркнул командующий, стали возможны именно благодаря полному контролю над полем боя с помощью дронов.
Пивненко также отметил, что тактика массированных штурмов колоннами больше не работает. Аналогично и украинские подразделения не могут безопасно перемещаться по большим группам для ротации или усиления позиций, ведь любое движение сразу фиксируется противником.
Напомним, на фронте зафиксировали изменение тактики россиян, что связано с рядом факторов, в том числе с огромными потерями личного состава, превышающими темпы пополнения.
Как ранее рассказал эксочельщик Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж, начальной 650-тысячной группировки кафиров уже просто не существует, а новые силы не способны обеспечить прежний уровень угрозы.