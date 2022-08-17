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Смертельный обстрел Харькова: стало известно, какой ракетой Россия ударила по общежитию

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Смертельный обстрел Харькова: стало известно, какой ракетой Россия ударила по общежитию

Фото: ГСЧС

Россия ударила по общежитию в Салтовском районе Харькова крылатой ракетой "Калибр".

В общежитии проживало 30 человек, среди которых – дети и пенсионеры.

Об этом на месте Общественного рассказал директор областного Департамента гражданской защиты Иван Сокол.

"Примерно в 21:17. Предварительно, крылатая ракета "Калибр". Тип устанавливается. Попала в общежитие, насчитывавшее три этажа. Общежитие разрушено до основания. В общежитии, по предварительной информации, проживало более 30 человек, среди которых дети и пенсионеры", – говорит Сокол.

Он добавил, что в настоящее время идет спасательная операция и разбор завалов. По его словам, разобрано около одной трети разрушенного здания.

Напомним, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Харькову. Поздно вечером 17 августа обстреляли район Салтовки, ракета попала в общежитие. На месте трагедии вспыхнул пожар. По состоянию на 23:55 известно о погибших 6 человек, пострадали еще 16 человек.

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