Смертельный обстрел россиянами Авдеевского коксохимического завода: момент удара по группе рабочих (видео)

Российские военные 3 мая обстреляли Авдеевский коксохимический завод. Оккупанты попали в группу рабочих, которые садились в автобус после окончания смены.

Главное управление полиции в Донецкой области показало последствия удара по коксохимическому заводу. По предварительной информации, погибли 7 работников, еще минимум 18 получили ранения.

Видеозапись была опубликована на сайте ГУНП в Донецкой области.

Как видно на видео, рабочие закончили смену и ждали автобус, чтобы поехать домой. Но россияне решили по-другому. Они цинично обстреляли группу рабочих. В результате вражеских обстрелов погибли и пострадали. На кадрах виден момент удара.

Как позже рассказали в полиции, правоохранители собрали доказательства военного преступления россиян. Работу на месте удара координировало руководство полиции Донецкой области. Расследование в уголовном производстве, открытом по признакам ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны) будет осуществлять Служба безопасности Украины.

Напомним, в среду , 4 мая, российские кафиры снова обстреляли Авдеевский коксохимический завод. В результате вражеских обстрелов повреждено одно здание, информации о пострадавших и погибших пока нет.

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