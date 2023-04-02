Смертельный обстрел Сумщины и террор местных в Луганской области: как прошла ночь в регионах

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — два обстрела, из артиллерии и вероятно из СПГ, Новгород-Северский район. Без потерь и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили обстрелы территории Белопольской и Эсманской громад. Без последствий.

Сегодня утром россияне били из минометов. В результате одного из обстрелов погибли люди.

Новослободская громада: в 5 утра россияне из минометов ударили по молоковозу в одном из населенных пунктов громады – 2 прилета. В результате обстрела погибли 2 человека (водитель молоковоза и экспедитор).

Краснопольская громада: с территории РФ был минометный обстрел. Без последствий.

Запорожская область: за прошедшие сутки враг совершил 68 обстрелов гражданской инфраструктуры 16 населенных пунктов: Гуляйполе, Орехов, Михайло-Лукашево, Новоданиловка, Железнодорожное, Новоандреевка, Каменское, Малая Токмачка, Ольговское, Красное, Белогорье,, Малые Щербаки, Новояковловка. Поступило 11 сообщений о разрушении.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Зибино, Охримовка, Красное Первое.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка, Синьковка, Купянск, Песчаное, Крахмальное и Новоселовское.

В результате обстрела с. Подолы Купянского района вчера утром поврежден частный дом.

Днем в с. Кутьковка Купянского района в результате вражеских обстрелов погиб 43-летний гражданский. Мужчина 46 лет получил ранение. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Ночью в пгт Большой Бурлук Купянского района ударом ракеты С-300 повреждено здание агропредприятия.

В с. Довгаловка Изюмского района, находясь на собственном подворье, на растяжке подорвался и получил ранение 59-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Луганщина: вчера враг совершил артобстрел с. Невское. Разрушены 5 домов. Местная жительница получила контузию. Также под огонь россиян попали Новоселовское, Диброва и Белогоровка. В Троицкой громаде оккупанты усилили контрразведывательный режим.

Происходит проверка местных жителей, в отдельных населенных пунктах отключена мобильная связь. Пункты приема документов для оформления паспорта РФ открыты в Белокуракино, Марковке и Миловом. Ситуация в области остается сложной.

Донецкая область: враг обстреливал населенные пункты области ракетами, совершал авиаудары "НКРС", применял РСЗО "Град", артиллерию, минометы. Обстреляны: Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Торецк, пгт Северное, пгт Большая Новоселка, с. Симферополь.

В сутки по области — 5 раненых.



Херсонщина: за минувшие сутки противник совершил 60 обстрелов по территории Херсонской области. Областной центр враг обстрелял 6 раз.

По городу Херсон войска РФ ударили из артиллерии, попали в частный дом. Погиб человек на улице. Также обстреляли село Казацкое, также попали в частный дом, есть раненый.

В больнице от полученных травм скончался 32-летний электромонтер, подорвавшийся на российской мине, когда восстанавливал линии электропитания в Посад-Покровском.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 30 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Россиян разорвет: Зеленский принял два громких решения