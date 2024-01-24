Смертельный ракетный удар РФ по Харькову: что известно о состоянии пострадавших

Две женщины и 21-летний парень находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

По состоянию на 10:23 24 января в результате вражеских обстрелов Харькова 23 января в медучреждениях города находятся 29 пострадавших. Это – 14 мужчин и 15 женщин.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, две женщины 61 и 46 лет, а также 21-летний мужчина получили тяжелые политравмы, они находятся в реанимационных отделениях. Их состояние тяжелое.

"Дети, которые находились в стационаре медучреждения, сейчас в удовлетворительном состоянии, получают лечение амбулаторно. Остальные пострадавшие находятся в отделениях хирургии, нейрохирургии, травматологии, офтальмологии. Их состояние среднее, удовлетворительное", — подчеркнул он.

Синегубов отметил, что всем пострадавшим оказывается комплексная медицинская помощь. Врачи снабжены всем необходимым.

Напомним, утром 23 января Россия нанесла удар по многоэтажке Харькова. После удара по городу вечером 23 января пострадали девять человек. По данным местных властей, жертв может быть больше.

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