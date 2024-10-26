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Смертельный удар по Днепру: количество пострадавших выросло (фото)

Смертельный удар по Днепру: количество пострадавших выросло (фото)

Разрушение в Днепре в результате атаки в ночь на 26 октября/Скриншот из видео от Днепропетровской ОВА

В результате атаки погибли две женщины и 14-летняя девочка.

Число пострадавших в Днепре в результате ракетного удара возросло до 20. Четверо из пострадавших – дети.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Уже 20 пострадавших в Днепре. Среди них дети: девочки 8 и 16 лет и два 17-летних парня", — говорится в заявлении.

Лысак отметил, что были повреждены только гражданские объекты.

На месте работают спасатели, медики, полицейские, коммунальщики, благотворители.

По данным Офиса генпрокурора, в результате атаки по Днепру погибли две женщины и 14-летняя девочка.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Разрушение в Днепре в результате атаки в ночь на 26 октября/Скриншот из видео от Днепропетровской ОВА / ©
Разрушение в Днепре в результате атаки в ночь на 26 октября/Скриншот из видео от Днепропетровской ОВА
Разрушение в Днепре в результате атаки в ночь на 26 октября/Скриншот из видео от Днепропетровской ОВА / ©
Разрушение в Днепре в результате атаки в ночь на 26 октября/Скриншот из видео от Днепропетровской ОВА
Разрушение в Днепре в результате атаки в ночь на 26 октября/Скриншот из видео от Днепропетровской ОВА / ©
Разрушение в Днепре в результате атаки в ночь на 26 октября/Скриншот из видео от Днепропетровской ОВА
Последствия ракетного удара по Днепру/Фото: Днепропетровская областная прокуратура / ©
Последствия ракетного удара по Днепру/Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Последствия ракетного удара по Днепру/Фото: Днепропетровская областная прокуратура / ©
Последствия ракетного удара по Днепру/Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Последствия ракетного удара по Днепру/Фото: Днепропетровская областная прокуратура / ©
Последствия ракетного удара по Днепру/Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Последствия ракетного удара по Днепру/Фото: Днепропетровская областная прокуратура / ©
Последствия ракетного удара по Днепру/Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Напомним, россияне нанесли ракетный удар по Днепру в ночь на 26 октября. Погибли три человека и сначала было известно о 19 пострадавших. В городе уничтожен жилой дом, повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто.

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