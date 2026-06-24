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Категория
Война
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Смертельный удар по Кривому Рогу 2023 года: СБУ назвала имена командиров-убийц РФ

Украинские правоохранители собрали доказательства против российских командиров, организовавших удар по гражданской инфраструктуре Кривого Рога. Для атаки РФ применила крылатые ракеты Х-101, выпущенные из бомбардировщиков Ту-95МС.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины / © СБУ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении пяти высокопоставленным должностным лицам вооруженных группировок РФ, которые, по данным следствия, организовали ракетный удар по Кривому Рогу 13 июня 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Тогда русские войска атаковали гражданскую инфраструктуру города. В результате удара погибли 13 местных жителей, еще более 30 гражданских получили ранения разной степени тяжести.

Под российские обстрелы попали многоквартирный дом, учебные заведения, продовольственная база и другие частные предприятия.

/ © СБУ

© СБУ

По данным СБУ, для атаки россияне применили стратегические крылатые ракеты Х-101. Их выпустили из российских самолетов-бомбардировщиков Ту-95МС.

Следствие установило, что к планированию и подготовке обстрела были причастны пятеро российских военных командиров.

Среди них генерал армии Сергей Суровикин, который в то время был главнокомандующим воздушно-космических сил РФ. По данным следствия, он согласовал нанесение ракетного удара по гражданским объектам Кривого Рога.

Также подозрение получил генерал-лейтенант Сергей Дронов, заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами РФ. В СБУ заявляют, что он определял цели по применению ракетного вооружения.

Среди фигурантов также генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, командующий дальней авиацией воздушно-космических сил РФ. По версии следствия он направил боевое распоряжение на обстрел гражданских объектов.

Кроме того, подозрение сообщили полковнику Николаю Варпаховичу, командиру 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии РФ, и полковнику Олегу Скитскому, командиру 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка РФ.

По данным СБУ, Варпахович направил боевое распоряжение на поражение гражданских целей, а Скитский обеспечил нанесение ракетного удара.

Всем пяти фигурантам заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекших гибель людей, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Ракетный удар по Кривому Рогу 13 июня 2023 года: что известно

Напомним, ночью против 13 июня 2023 года российские кафиры попали ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В результате атаки повреждены пятиэтажка и склад частного предприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара погибли 13 человек, среди них один ребенок. В общей сложности более 30 человек травмированы.

На этом складе обнаружили тела 7 гражданских граждан, одному из них было 17 лет.

Среди погибших также молодая пара, которая вышла замуж только год назад. Давиду и Оксане Эпельман было по 22 года.

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Количество просмотров
111
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