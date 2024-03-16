Смертельный удар по Одессе: погибли полицейский и замглавы ГУНП, что о них известно

Российская армия 15 марта нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего десятки жертв и раненых.

Во время этого обстрела погиб и полицейский Андрей Боярский.

К моменту гибели правоохранителю было всего 30 лет. Его жизнь унес циничный российский ракетный удар по Одессе баллистическим вооружением, когда полицейский выполнял служебные обязанности.

"Родился, окончил среднюю школу в родном селе. Получил высшее образование. Долгое время работал следователем в Беляевском районном отделе полиции. Имел звание капитана полиции. В настоящее время служил в Национальной полиции Украины. Без отца осталась трехмесячная дочь", — говорится в сообщении Великодальницой ОТГ.

Также известно, что во время атаки погиб заместитель главы ГУНП, руководитель управления превентивной деятельности в Одесской области Дмитрий Абраменко.

Дмитрий получил несовместимые с жизнью травмы во время исполнения служебных обязанностей.

Напомним:

В Одессе и области 16 марта объявили днем траура по погибшим от российской ракетной атаки, унесшей жизни 21 человека.

15 марта Воздушные силы ВСУ в 11.04 сообщили, что в сторону Одессы летит российская ракета. Через 13 минут ПС сообщили об угрозе баллистики для южных областей и призвали не игнорировать тревогу. В это время в городе раздались взрывы. Одна из ракет попала в жилой район.

Оккупанты били ракетами "Искандер-М" — туда сразу прибыли спасатели и медики. В этот момент по ним ударила вторая ракета.

В городе разрушены трехэтажное здание, рекреационный объект, повреждены не менее 10 частных домов, станция техобслуживания, газопровод низкого давления, машины скорой помощи и пожарно-спасательные автомобили.

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