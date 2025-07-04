Смертельный удар в Гуляйполе: эксперт указал на вероятную причину гибели командиров 110-й бригады

Эксперт назвал вероятную причину трагедии в Гуляйполе / © Силы обороны юга Украины

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Вероятно, утечка информации о сборе военнослужащих в Гуляйполе привела к гибели командования 110-й отдельной механизированной бригады.

Такое мнение обнародовал эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш).

Детали удара и потери

Утром 1 июля российские войска выпустили две баллистические ракеты «Искандер» по Гуляйполю на Запорожье, находящейся примерно в 70 километрах от линии фронта.

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В результате удара погибли: полковник Сергей Захаревич, командир 110-й бригады, Дмитрий Романюк, заместитель комбрига, Валерий Мирзаев, начальник штаба бригады и другие офицеры бригады.

Также ранены более 30 военных. Генеральный штаб ВСУ подтвердил смерть Захаревича и производит полное расследование обстоятельств удара.

«Наша армия потеряла еще одного представителя нового поколения украинских офицеров, который вырос в боях и стал образцом мужества и проактивного военного лидерства», — говорится в официальном заявлении Генштаба.

Сергей Захаревич был полковником Вооруженных сил Украины, выпускником Одесского института Сухопутных войск. Он начал службу в разведывательной роте 30-й механизированной бригады, а в 2010 году возглавил разведывательную роту 1-й танковой бригады. После начала полномасштабного вторжения России стал заместителем командира 33-й механизированной бригады. В феврале 2025 года он был назначен командиром 110-й механизированной бригады.

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Причина трагедии: утечка информации

Эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш) сообщил, что вероятной причиной гибели командования 110-й бригады стала утечка информации о сборе военных с мессенджера.

«Проблема в том, что эта мера заранее обсуждалась в группе, где было несколько сотен участников. Как информация попала к врагу, уже не имеет особого значения, может, вирус, может кто-то кому-то сказал не потому, может кто-то потерял телефон», — написал эксперт.

По его словам, после этого случая командование начало издавать приказы о запрещении общения в мессенджерах. Однако Бескрестнов считает такие ограничения неэффективными, поскольку «горизонтальные связи никакими приказами не отменишь, они эффективны».

Напомним, 1 июля погиб полковник, командир 110-й отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко Сергей Захаревич. Побратимы подтвердили смерть полковника, а президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что Сергей Захаревич погиб из-за российского ракетного удара по Гуляйполю в Запорожье.

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