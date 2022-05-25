"Смерти украинцев – это не философские вопросы": Зеленский усомнился в единстве Запада

Сейчас Западу необходимо объединиться и активнее помогать Украине.

Однако пока это происходит только на словах, пока в Украине ежедневно гибнут люди.

Об этом Владимир Зеленский сказал 25 мая во время Украинского завтрака в Давосе.

"Западу нужно быть объединенным. Сила Украины в единстве людей с президентом, властью и ВСУ. Мы все стали одной армией и в этом и есть прочность. И в какой-то момент стало неважным то, что есть у нас в руках. В этот переломный момент, в начале войны нашим самым мощным оружием было объединение, и от единства Запада сейчас зависит сила народа Украины. В российской армии очень большое техническое преимущество. Запад должен показать, что он крепче российской армии в разы. И Запад должен знать, что Украина является частью западного мира. Но пока мы этого не чувствуем. Мы этого не чувствовали, когда Украину не брали в НАТО", — подчеркнул президент.

Зеленский вспомнил, что если бы Запад продемонстрировал единство, мог бы помочь Украине закрыть небо, однако этого так и не произошло, а о просьбе уже все забыли.

"Мы благодарны президенту Байдену. Но мы расположены на европейском континенте и должны получать поддержку и объединенной Европы. Мы просили закрыть небо. Но потом об этой просьбе забыли. Кто-то забыл, но мы не забыли, потому что нас каждый день бомбят. Разве здесь есть уверенность в Западе? Нет .Ибо не закрывают из-за чего? Потому что будет война между НАТО и РФ. Хорошо, тогда дайте нам самолеты, это уже не будет война НАТО против РФ? Но самолеты не прилетели. И так по каждому направлению. Должно быть единство, потому что смерти наших людей – это не философские вопросы, это – реальность, в которой мы живем и умираем. Сейчас вопрос к ЕС: скажите мне, есть единство относительно будущего Украины? Я его пока не вижу. Справедливо ли это?", – подчеркнул президент.

Как пример отсутствия единства в НАТО, Зеленский рассказал об опыте Швеции и Финляндии, когда не все члены Альянса поддерживают стремление этих государств.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин не до конца осознает, что происходит. Кажется, он живет в своем информационном мире.

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