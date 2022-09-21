Смертность членов ЧВК "Вагнер" на войне составляет 90%: эксперт рассказал, как РФ "утилизирует" неугодных

Смертность личного состава ЧВК "Вагнер" на войне против Украины составляет 90% личного состава.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев.

"Когда пугают "зеками", Пригожин какие-то фантастические истории рассказывает, что вырезали 40 украинских военных, я бы ему хотел напомнить из того, что я знаю. Когда этот клоун засветил в Первомайскую базу, мы вычислили, где расположены казармы ПВК "Вагнер", мы передали эту информацию украинскому разведсообществу и на следующий день эти казармы были накрыты, тогда до 200 человек поехали "грузом 200". Это — утилизация. Общая мобилизация в РФ — это могилизация оппозиции, мусульман и других этнических меньшинств. Большинство так называемых добровольцев — это жители Кавказа. Режим пытается использовать войну с Украиной для утилизации своих граждан, нивелирования протесных настроений", - объяснил Снегирев.

Напомним, россияне вышли на первые акции протеста против мобилизации.

Читайте также: