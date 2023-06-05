"Смешал с грязью Минобороны РФ": политолог объяснил, почему в Кремле не реагируют на громкие заявления Пригожина

Конфликт, возникший между главой ПИК "Вагнер" Евгением Пригожиным и руководством РФ вызывает все больше вопросов. Кремль продолжает не реагировать на громкие заявления главаря "вагнеровцев". Таким образом, Путин пытается не ссориться с "патриотами", впрочем, это не повлияет на угрозу революции.

Мнение об этом выразил политолог и бывший спичрайтер российского лидера Аббас Галлямов в колонке для " МО ".

Галлямов рассказал, что только за последние 3-4 дня Пригожин нарушил несколько кремлевских табу.

"В очередной раз смешал с грязью Министерство обороны; заявил, что украинцы фактически побеждают; объявил, что двинется "Вагнер" на Белгородскую область, причем сообщил, что ничьего разрешения на это он спрашивать не будет; поссорился с Кадыровым; самостоятельно вступил в переговоры с руководством "группы террористов" из РДК, а теперь еще и арестовал подполковника российской армии, заставив признаться на камеру в обстреле колонны "Вагнера", — написал он.

По словам политолога, публичная активность Пригожина вызывает все большее беспокойство у руководства РФ.

Почему ему все это разрешается? Как так выходит, что он до сих пор на свободе? В российской политике не осталось, казалось бы, ни одного правила, которое не нарушил бы хозяин "Вагнера". Однако ему все сходит с рук", — написал Галлямов.

Следовательно, считает политолог, что Путину Пригожин нужен больше, чем Пригожину Путин.

Ранее владелец ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска бегут из района села Берховка в Бахмутском районе и призвал лично прибыть на фронт главу Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

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