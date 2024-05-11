СМИ: на Харьковщине РФ возобновила штурм возле Глубокого – ожидается наращивание огня

Оккупационные войска России в субботу утром, 11 мая, возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое в Харьковской области.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в военных кругах.

"Утром противник возобновил штурмовые действия по отдельным направлениям в полосе населенного пункта Глубокое. Вел артиллерийский обстрел по направлению Старицы. Ожидается дальнейшее наращивание огня и на других направлениях, в том числе Стрилеча-Глубокое", - говорится в сообщении.

Село Глубокое на Харьковщине – карта

Источник также добавил, что на Волчанском направлении штурмовых действий врага пока нет.

Напомним, эксперт оценил, сколько российских войск наступают на Харьковщине.

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