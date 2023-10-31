СМИ назвали личности оккупантов-убийц 9 людей в Волновахе: приехали убивать украинцев за деньги

У обоих оккупантов были проблемы с долгами, они не смогли погасить кредиты, поэтому пошли на войну убивать украинцев.

Стала известна личность двух российских оккупантов, которых задержали по подозрению в расстреле семьи Капканец в захваченной Волновахе.

Об этом сообщает российский Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

По информации источника паблика, российских контрактников, которых подозревают в убийстве 9 людей, в том числе двоих детей, зовут Антон Сопов и Станислав Рау. Первому из них исполнился 21 год. А 28-летний Рау родился в Алтайском крае, а затем переехал в Петропавловск-Камчатский.

У обоих оккупантов были проблемы с долгами, они не смогли погасить кредиты, поэтому пошли на войну убивать украинцев. Кроме того, у Сопова и Рау отцы были в розыске за различные преступления.

По данным источников канала, одного из убийц задержали рядом с местом убийства – он проживал неподалеку от коттеджа, в котором нашли расстрелянной семью Капканец. Другого обнаружили чуть позже.

Убийцы семьи Капканец признались, что хотели убить только мужчин – Эдуарда и его сына Александра, которые, якобы, их обидели. Оккупанты утверждают, что женщин и детей они убили "случайно", так как в темноте не смогли распознать жертв. Предположительно, стрельба велась из специальных штурмовых автоматов "Вал".

Фото: Telegram / ВЧК-ОГПУ

Предполагаемые убийцы 9 людей в оккупированной Волновахе

Напомним, 29 октября стало известно, что в одном из частных домов в оккупированном Волновахе обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двоих детей.

Расстрелянная семья в Волновахе / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Позже стало известно, что убийство совершил российский военный. Местные коллаборанты и россияне запугивали соседей, чтобы "замять" преступление.

Также в Сети была информация, что семью из 9 человек расстрелял якобы "кадыровец", потому что не хотели отдавать дом