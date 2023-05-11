СМИ опубликовали "карту контрнаступления" ВСУ: реакция СНБО

Вариантов контрнаступления Сил обороны Украины несколько.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на опубликованную испанским изданием El Mundo карту с анализом предполагаемого контрнаступления Вооруженных Сил Украины.
В эфире телемарафона он прокомментировал распространенную в СМИ карту, пишет "24 канал".
По словам Алексея Данилова, западные журналисты могут рисовать разные карты. Впрочем, окончательные решения по украинскому контрнаступлению утверждаются в кабинете президента Владимира Зеленского.
"Они (СМИ — Ред.) могут себе разные варианты анализировать и рисовать те или иные карты. Окончательная карта утверждается в кабинете президента — верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", — отметил он.
Данилов отмечает, что вариантов контрнаступления Сил обороны Украины несколько, а не один или два. А окончательное решение будет приниматься в зависимости от обстоятельств, которые будут по состоянию на день принятия решения.
"Карта" El Mundo о якобы контрнаступлении ВСУ
Издание El Mundo опубликовало "карту" с анализом вероятного контрнаступления Украины, якобы имеющего три направления:
- первый вариант : наступление из Запорожья в временно оккупированный Мелитополь;
- второй вариант : направление наступления через Днепр из Херсона или Новой Каховки в аннексированный РФ Крым;
- Третий вариант : направление контрудара от Угледара на Донетчине до захваченного Мариуполя.
Испанские журналисты пишут, что вступила в ход логистическая активность ВСУ и проводятся отвлекающие маневры. Разведка будто бы тестирует на передовой оборону оккупантов по всей Запорожской области. Также российские поставки испытывают дальние удары, особенно в городе Токмак.