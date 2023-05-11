СМИ опубликовали "карту контрнаступления" ВСУ: реакция СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на опубликованную испанским изданием El Mundo карту с анализом предполагаемого контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

В эфире телемарафона он прокомментировал распространенную в СМИ карту, пишет "24 канал".

По словам Алексея Данилова, западные журналисты могут рисовать разные карты. Впрочем, окончательные решения по украинскому контрнаступлению утверждаются в кабинете президента Владимира Зеленского.

"Они (СМИ — Ред.) могут себе разные варианты анализировать и рисовать те или иные карты. Окончательная карта утверждается в кабинете президента — верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Украины", — отметил он.

Данилов отмечает, что вариантов контрнаступления Сил обороны Украины несколько, а не один или два. А окончательное решение будет приниматься в зависимости от обстоятельств, которые будут по состоянию на день принятия решения.

"Карта" El Mundo о якобы контрнаступлении ВСУ

Издание El Mundo опубликовало "карту" с анализом вероятного контрнаступления Украины, якобы имеющего три направления:

первый вариант : наступление из Запорожья в временно оккупированный Мелитополь;

: наступление из Запорожья в временно оккупированный Мелитополь; второй вариант : направление наступления через Днепр из Херсона или Новой Каховки в аннексированный РФ Крым;

: направление наступления через Днепр из Херсона или Новой Каховки в аннексированный РФ Крым; Третий вариант : направление контрудара от Угледара на Донетчине до захваченного Мариуполя.

Опубликована изданием El Mundo карта предполагаемого контрнаступления ВСУ. Фото: El Mundo.

Испанские журналисты пишут, что вступила в ход логистическая активность ВСУ и проводятся отвлекающие маневры. Разведка будто бы тестирует на передовой оборону оккупантов по всей Запорожской области. Также российские поставки испытывают дальние удары, особенно в городе Токмак.

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