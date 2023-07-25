СМИ опубликовали переписку нардепа от ОПЗЖ с агентами ФСБ: встречи в Крыму и тайные договоренности

Нардеп общался с двумя агентами ФСБ.
Скандальный народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Александр Пономарев активно сотрудничал с ФСБ. Украинский нардеп первым вышел на связь с российскими агентами и встречался с ними в оккупированном Крыму.
Об этом пишут "Схемы".
Пономарев во время полномасштабной войны России против Украины вышел на агентов ФСБ, чтобы предложить оккупантам сотрудничество.
СМИ опубликовали переписку народного избранника с российскими агентами по позывным "Богун" и "Лис". Он в течение весны-лета 2022 года договаривался с ними о встречах в оккупированных Крыму и Бердянске. Подозреваемый в государственной измене таким образом пытался наладить деятельность своих предприятий в оккупации.
Примечательно, что Пономарев сам написал агенту ФСБ "Богуну". 10 июня 2022 г. они договаривались о встрече в Симферополе. Агент ФСБ называл нардепа "батя" и рассказывал о личных проблемах, в частности – болезни тещи.
Также Пономарев общался с подчиненным "Богуна" — "Лисом". Ему он отправлял документ по "интеграции предприятий холдинга Пономарева в экономику Крыма".
Ранее Александр Пономарев признал, что общался с агентами ФСБ, которые якобы "пытались склонить его к сотрудничеству, но он отказался".
Дело Пономарева: что известно
Народный депутат от ОПЗЖ Александр Пономарев подозревается в государственной измене. По данным следствия, во время войны России против Украины он находился на временно оккупированной территории Запорожской области и добровольно согласился на сотрудничество с агрессором.
Украинский нардеп перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений РФ, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.
25 июля Печерский районный суд Киева отправил нардепа под стражу без возможности внесения залога.
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