СМИ опубликовали переписку нардепа от ОПЗЖ с агентами ФСБ: встречи в Крыму и тайные договоренности

Скандальный народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Александр Пономарев активно сотрудничал с ФСБ. Украинский нардеп первым вышел на связь с российскими агентами и встречался с ними в оккупированном Крыму.

Об этом пишут "Схемы".

Пономарев во время полномасштабной войны России против Украины вышел на агентов ФСБ, чтобы предложить оккупантам сотрудничество.

СМИ опубликовали переписку народного избранника с российскими агентами по позывным "Богун" и "Лис". Он в течение весны-лета 2022 года договаривался с ними о встречах в оккупированных Крыму и Бердянске. Подозреваемый в государственной измене таким образом пытался наладить деятельность своих предприятий в оккупации.

Примечательно, что Пономарев сам написал агенту ФСБ "Богуну". 10 июня 2022 г. они договаривались о встрече в Симферополе. Агент ФСБ называл нардепа "батя" и рассказывал о личных проблемах, в частности – болезни тещи.

Переписка украинского нардепа с агентом ФСБ. / Фото: Telegram / Схемы

Также Пономарев общался с подчиненным "Богуна" — "Лисом". Ему он отправлял документ по "интеграции предприятий холдинга Пономарева в экономику Крыма".

Переписка нардепа Пономарева с агентом ФСБ / Фото: Telegram / Схемы

Ранее Александр Пономарев признал, что общался с агентами ФСБ, которые якобы "пытались склонить его к сотрудничеству, но он отказался".

Дело Пономарева: что известно

Народный депутат от ОПЗЖ Александр Пономарев подозревается в государственной измене. По данным следствия, во время войны России против Украины он находился на временно оккупированной территории Запорожской области и добровольно согласился на сотрудничество с агрессором.

Украинский нардеп перерегистрировал подконтрольные ему предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений РФ, а также организовал производство материальных ценностей и их передачу российским оккупационным войскам.

25 июля Печерский районный суд Киева отправил нардепа под стражу без возможности внесения залога.

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