СМИ опубликовали список российских генералов, родившихся в Украине и уничтожающих свою землю

В армии окупантов есть немало генералов, которые родом из Украины, а сейчас по их приказам уничтожают их родные города.

Среди российских генералов, воюющих против Украины и отдающих преступные приказы, немало этнических украинцев и выходцев из наших земель, предавших свой народ.

Об этом говорится в расследовании проекта "Следствие. Инфо".

Олег Маковецкий

В частности, во время допроса один из пленных российских пилотов полковник Максим Криштопа, самолет которого был сбит над Харьковом 6 марта 2022 года, рассказал, что координаты для бомбардировки украинских городов давал непосредственно генерал Олег Маковецкий.

Олег Маковецкий является командующим 6-й армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа РФ. Сам Маковецкий – родом из Чугуева Харьковской области, который обстреливали его подчиненные.

"Он управляет российской авиацией: МИГами, Су-34, Ту-95 и другими, обстреливающими украинские города, в том числе его родной Чугуев", — говорится в расследовании.

Олег Маковецкий / Фото: Фото из социальных сетей

Владимир Машевский

54-летний генерал-лейтенант Владимир Машевский родился в Дымере в Киевской области. Дымер в начале широкомасштабного вторжения оказался под российской оккупацией, где местных держали в плену, пытали и убивали.

Машевский – начальник Главного управления охраны объектов, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. По данным правоохранителей, именно он предписывал военным РФ идти на прорыв государственной границы Украины. Под руководством Машевского россияне захватили Чернобыльскую АЭС и взяли в плен персонал станции и охранявших объект военных. Также под его командованием россияне захватывали его родной Дымер и ряд других населенных пунктов Киевщины – Бородянку, Гостомель, Бучу, где совершали жестокие зверства.

По информации издания, Машевский ответственен не только за захват Чернобыльской АЭС, но и других атомных объектов Украины. В апреле 2023 года он присутствовал на встрече с главой МАГАТЭ в Калининграде, где обсуждали ситуацию на захваченной Запорожской АЭС.

Владимир Машевский

У генерала Машевского есть сын Роман – модный московский фотограф. Только за время полномасштабного вторжения Машевский-младший летал в Париж, Исландию, Токио.

Игорь Сварковский

Полковник Игорь Сварковский – начальник отдела управления береговых войск Черноморского флота РФ.

"То есть в зону ответственности Сварковского входит обстрел южных регионов Украины, в частности, Одессы, Николаева и Херсона", — отмечают в издании.

В 2014 году Сварковский летал между Ростовом-на-Дону и оккупированным Симферополем. А 9 мая 2019 в Симферополе командовал парадом оккупантов ко "Дню победы".

В 2024 году подчиненные Сварковского убили на оккупированной части Херсона 64-летнего гражданского мужчину.

Игорь Сварковский

Игорь Сварковский родился на Полтавщине, где окончил школу в Пирятине. После этого учился в Сумском артиллерийском училище, после чего переехал в Россию. Построил там карьеру и женился на украинке. Дочь Сварковского до 2016 года училась в Киеве, в Киевском торгово-экономическом университете. Она также путешествовала по Украине и даже публиковала патриотические картинки. Впоследствии она переехала в Германию.

Вадим Клименко

Тот факт, что родные проживают в Украине, не остановил от ударов по ней другого российского военного Вадима Клименко.

Уроженец поселка Просяна в Днепропетровской области. Он воевал в Чечне и Грузии. Находился в составе бригады морской пехоты Черноморского флота, после чего проходил службу в 40-й отдельной бригаде морской пехоты на Камчатке.

С начала полномасштабного военного вторжения стал командовать 7-й военной базой (в/ч 09332) РФ в Гадауте. В 2022 году она базировалась на территории оккупированного Энергодара Запорожской области. В 2023 году Путин дал Клименко звание генерала.

В Украине у Клименко остались бывшая жена, сын и дочь. Они до сих пор живут в Днепропетровской области и поддерживают Украину.

"Это – неполный, но наглядный перечень генералов-предателей, которые родились в Украине, а затем вернулись с войной на собственные земли", – отмечают в "Следствие. Инфо".

Ранее сообщалось, что в Николаеве женщина ждала оккупантов, которые разбомбили ее дом, потому что "она за Россию".

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