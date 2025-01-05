СМИ писали о наступлении РФ с бронетехникой в Сумскую область: что отвечает ОВА

ОВА уверяет, что прорыва границы и наступления войск РФ не последовало. Речь идет только об отдельных ДРГ, которые были уничтожены.
Пересечения украинской границы войсками РФ на территории Сумщины зафиксировано не было.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
Местные власти прокомментировали сообщения СМИ, что на некоторых участках вдоль приграничья Сумского района утром 5 января продолжаются активные боевые действия. ОВА уверяет, что прорыва границы и наступления войск РФ не было. На территорию Украины заходили лишь отдельные ДРГ россиян, однако они были уничтожены.
"Пересечение украинской границы российскими войсками на территории Сумщины зафиксировано не было. Что касается наземной обстановки: отдельные диверсионные группы противника заходили на территорию Украины, но на их действия своевременно реагировали подразделения ВСУ, пограничники. И российские ДРГ, в большинстве случаев, уничтожались", – говорится в сообщении ОВА.
В то же время по сравнению с январем прошлого года количество артиллерийских и авиационных обстрелов значительно увеличилось. За последние 5 дней по области зафиксировано 338 обстрелов. По сравнению с прошлым годом количество обстрелов увеличилось в 4 раза.
Чаще всего применяются врагом управляемые авиационные бомбы, FPV-дроны и беспилотные летательные аппараты. В частности, FPV-дронами нанесено 129 ударов за 5 дней 2025 года.
Больше всего страдают от обстрелов артиллерией и авиационными средствами поражения населенных пунктов Сумского и Шосткинского районов.
Напомним, местное издание Кордон.Медиа, сообщило, что сегодня, 5 января, в районах нескольких сел на Курщине, военные РФ начали атаку в сторону государственной границы Украины с использованием бронетехники.
Также сегодня стало известно, что ВСУ активизировались в Курщине и начали атаковать россиян по нескольким направлениям. Согласно сообщениям, на Курщине ведутся бои с артиллерией и стрелковым оружием, Украина использовала западную бронетехнику
ТСН.ua собрал все, что известно о наступательной операции в Курской области 5 января.
Читайте также:
- Зеленский рассказал о важности Курской операции
- В Курскую область перебрасывают новых солдат КНДР: детали от ГУР
- РФ стирает пограничники Сумщины с лица земли: сколько сел обезлюдели и что там происходит