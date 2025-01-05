СМИ писали о наступлении РФ с бронетехникой в Сумскую область: что отвечает ОВА

ОВА уверяет, что прорыва границы и наступления войск РФ не последовало. Речь идет только об отдельных ДРГ, которые были уничтожены.

Пересечения украинской границы войсками РФ на территории Сумщины зафиксировано не было.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Местные власти прокомментировали сообщения СМИ, что на некоторых участках вдоль приграничья Сумского района утром 5 января продолжаются активные боевые действия. ОВА уверяет, что прорыва границы и наступления войск РФ не было. На территорию Украины заходили лишь отдельные ДРГ россиян, однако они были уничтожены.

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"Пересечение украинской границы российскими войсками на территории Сумщины зафиксировано не было. Что касается наземной обстановки: отдельные диверсионные группы противника заходили на территорию Украины, но на их действия своевременно реагировали подразделения ВСУ, пограничники. И российские ДРГ, в большинстве случаев, уничтожались", – говорится в сообщении ОВА.

В то же время по сравнению с январем прошлого года количество артиллерийских и авиационных обстрелов значительно увеличилось. За последние 5 дней по области зафиксировано 338 обстрелов. По сравнению с прошлым годом количество обстрелов увеличилось в 4 раза.

Чаще всего применяются врагом управляемые авиационные бомбы, FPV-дроны и беспилотные летательные аппараты. В частности, FPV-дронами нанесено 129 ударов за 5 дней 2025 года.

Больше всего страдают от обстрелов артиллерией и авиационными средствами поражения населенных пунктов Сумского и Шосткинского районов.

Напомним, местное издание Кордон.Медиа, сообщило, что сегодня, 5 января, в районах нескольких сел на Курщине, военные РФ начали атаку в сторону государственной границы Украины с использованием бронетехники.

Также сегодня стало известно, что ВСУ активизировались в Курщине и начали атаковать россиян по нескольким направлениям. Согласно сообщениям, на Курщине ведутся бои с артиллерией и стрелковым оружием, Украина использовала западную бронетехнику

ТСН.ua собрал все, что известно о наступательной операции в Курской области 5 января.

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