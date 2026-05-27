СМИ показали, как ДТЭК адаптирует работу возвращающихся с фронта предприятий для ветеранов с инвалидностью
Компания ДТЭК создает условия для возвращения ветеранов российско-украинской войны к гражданской работе, в том числе работников с инвалидностью после ранений. Журналисты показали историю ветерана, который после фронта вернулся работать в шахту и рассказали, как компания поддерживает своих работников после войны.
Об этом идет речь в материале издания NV.
С началом полномасштабной войны сотни шахтеров ДТЭК присоединились к рядам Сил обороны и часть из них уже возвращается в гражданскую жизнь.
В частности, журналисты пообщались с Дмитрием, работавшим на шахте с 2018 года как проходчик и горный мастер. После начала полномасштабной войны он присоединился к Силам обороны Украины и во время одной из боевых задач получил тяжелое ранение, из-за которого потерял концовку. После реабилитации Дмитрий вернулся к работе в ДТЭК.
В настоящее время ветеран снова работает на шахте, однако после ранения перешел на работу в административной части предприятия. Говорит, что рад возвратиться к работе после фронта.
В статье отметили, что ДТЭК создал отдельную программу работы с возвращающимися с войны ветеранами. Компания помогает с трудоустройством, адаптирует пространство, и делает адаптивную спецодежду для ветеранов с инвалидностью, которую сейчас тестируют на предприятиях.
Также на поверхности одной из шахт уже была создана безбарьерная среда для ветеранов с инвалидностью.
«Многие, возвращаясь к гражданской жизни, думают: «Теперь я буду никому не нужен». Честно говоря, некоторые подобные мнения у меня тоже были, еще когда я был на этапе лечения. Но здесь большую роль сыграла моя жена, очень важно, чтобы был такой человек рядом. И, конечно, очень важно, что у меня снова есть работа. Это не только о деньгах, здесь постоянное общение, коллектив, все друг к другу относятся с уважением. Шахта, можно сказать, спасла от одиночества. Не могу представить, что я просто лежал бы дома и смотрел в потолок все это время», - подчеркнул Дмитрий.
Как сообщалось ранее, ДТЭК Рината Ахметова признали компанией с лучшей программой поддержки ветеранов.