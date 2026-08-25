СМИ показали, как подразделения 7 корпуса ДШВ изменяют ситуацию на фронте с помощью медстрайков

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Об этом говорится в репортаже Украинской Правды . Журналисты издания побывали на позициях трех соединений Корпуса, выполняющих боевые задания на Покровском направлении. Речь идет о 237 батальоне беспилотных систем, 25 отдельной воздушно-десантной сечеславской бригаде и 147 отдельной артиллерийской бригаде.

Бойцы корпуса используют ряд отечественных и зарубежных БПЛА средней дальности. В частности, такие модели как «Колдун», «Молния», «Darts» и «Hornet». Последний оснащен функцией автоматического донаведения на основе искусственного интеллекта. Это позволяет автономно продолжать атаковать цель, даже несмотря на потерю связи.

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«Очень хорошо заходить на движущуюся цель, потому что АИ [искусственный интеллект] просчитывает, что цель движется… Оно определяет и автоматически выходит на цель» — рассказывает Никита, оператор БПЛА Hornet 25 воздушно-десантной бригады 7 Корпуса ДШВ.

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Легкие дроны-камикадзе, работающие на расстоянии от 30 до 200 километров, обычно используются для обрезки вражеской логистики. Беспилотники установили контроль над тыловыми путями обеспечения россиян. В результате оккупанты теряют возможность свободно передвигаться по ключевым дорогам, подвозить боеприпасы, горючее и провизию.

«Обычно мы на свободной охоте, то есть выбиваем тылы. Контролируем дороги, логистику и т.д. Но есть и стационарные цели: состав по БК, состав с топливом, расположение какое-то, командные пункты. В основном мы летаем в Донецк — это 120 километров, но [беспилолтник] может и на 350 километров лететь» — говорит Кирилл, командир экипажа мидлстрайков 237 батальона БПС 7 корпуса ДШВ.

Применение мидлстрайков прямо сейчас меняет обстановку на одном из самых горячих направлений фронта — Покровскому. По словам бойцов, у захватчиков существенно ограничена логистика, заканчиваются автомобили и личный состав, а их продвижение полностью остановилось.

Напомним , ранее командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук в интервью РБК-Украина подчеркивал важность применения мидлстрайков. По его словам, дроны средней дальности являются настоящим и будущим украинских войск, а системы будут наращиваться и внедряться в каждое подразделение.

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