СМИ рассказали, как оккупанты обращаются с военными на Херсонщине

У российских захватчиков на островах Херсонщины критическая ситуация. Отсутствие ротаций ведет к высокой вероятности гибели или дезертирства. Один из оккупантов выразил недовольство, что командир требует от него изучения обязанностей матроса.

Об этом рассказали источники 24 канала.

Сообщается, что российский военнослужащий Максим Иванов обратился к матери с просьбой позвонить в прокуратуру, чтобы пожаловаться на командира, требующего от него изучения обязанностей матроса. Иванов, штурмовик 2-го батальона 80-й бригады, находится у Херсона, на Косе, рядом с островами. Мать сообщила, что связалась со следователем прокуратуры и попросила провести проверку командного состава.

В разговоре со следователем мать Иванова сообщила, что в бригаде, где служит ее сын, уже зафиксировано несколько случаев дезертирства. Однако следователь посоветовал россиянину связаться с прокуратурой самостоятельно. Военный пожаловался на плохую связь, но пообещал попытаться позвонить по телефону.

Речь идет о 80-й отдельной мотострелковой бригаде России, чей наблюдательный пункт расположен на островах Херсонской области, там оккупанты несут большие потери. Отсутствие ротаций ведет к выбору между смертью и дезертирством.

Кроме того, проблемы с логистикой приводят к тому, что еду и боекомплект доставляют дронами, но этого недостаточно, и русские солдаты вынуждены есть лягушек и камыши.

Напомним, в районе Золотой Нивы Донецкой области бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили несколько единиц вражеской техники с помощью FPV-дронов. Эту технику российские захватчики пытались использовать для штурма.

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