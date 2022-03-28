СМИ сообщают, что Абрамович прилетел к Путину с запиской от Зеленского: что в ней было написано

СМИ сообщают, что Абрамович прилетел к Путину с запиской от Зеленского: что в ней было написано

По данным британских СМИ, Абрамович также встретился в Стамбуле с членом украинской переговорной группы Рустамом Умеровым и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калином.

Роман Абрамович, олигарх и бывший владелец ФК "Челси", исполняющий обязанности неофициального представителя президента Путина на переговорах с Украиной, прилетел в РФ с запиской от Владимира Зеленского. Украинский президент вроде бы передал условия мира от Киева.

Об этом пишет британское агентство The Times .

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Отмечается, что Абрамович летал в Турцию, РФ и Украину. В Стамбуле российский олигарх якобы провел встречу с членом украинской переговорной группы Рустамом Умеровым и пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калином, пишет издание.

По данным СМИ, существует вероятность, что они добились прогресса в будущих личных переговорах, которые должны продолжиться на этой неделе.

В Москве Абрамович встретился с Путиным, передал ему записку якобы от президента Зеленского, в которой говорилось об условиях, на которые Украина согласится, чтобы завершить лунную войну. Первый ответ Путина был однозначным: "Скажи ему, что я ее уничтожу".

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