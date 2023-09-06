СМИ узнали подробности, как и где впервые мог быть уничтожен танк Challenger 2 в Украине

Экипажу удалось эвакуироваться из танка, уверяют западные СМИ.
Британский танк Challenger 2, вероятно, уничтожен в Украине, был поврежден миной, прежде чем его поразил российский дрон.
Об этом сообщает западный источник в обороне, пишет Skу News.
Анонимный источник рассказал, что в боевой танк сначала попала мина, которая обездвижила его и вызвала пожар в заднем топливном баке. Экипажу удалось эвакуироваться из танка. После того у него, когда он находился в вилкрытом пространстве без прикрытия, поразил русский дрон Ланцет.
Видео поврежденного танка распространилось в Сети. На видео видна бронированная коробка тепловизора сверху пушки, которую устанавливают на этих танках. По информации западных СМИ, кадры горящего танка сняли вблизи линии фронта в Запорожской области.
Добавим, что пока Украина не прокомментировала соответствующую информацию.
Напомним, ранее западные СМИ сообщили о подведении британского танка Challenger 2.
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