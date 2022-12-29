Смогут ли белорусские войска самостоятельно атаковать Украину: военный эксперт о возможном повторном наступлении

По мнению Сергея Грабского, повторить наступление на севере Украины, как в конце февраля, россиянам уже не удастся.

Передислокация армии РФ в Беларуси происходит медленно, что не свидетельствует о возможном сухопутном наступлении на территорию Украины в ближайшие несколько месяцев.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, россияне в Беларуси демонстрируют действия по провокации. Повторить такое движение и те маневры, которые они совершили в конце февраля и марте 2022 года, им уже не удастся.

«Белорусский де-факто контролирующий страну режим пришел к той фазе, когда остается только дать команду на развертывание дополнительных воинских частей. Но эта команда не звучит. Мы очень внимательно следили за развитием ситуации, особенно во время визита Путина в Минск. Этой команды нет, ее пока мы не ожидаем”, — сказал Грабский.

По мнению эксперта, самостоятельно белорусские войска не могут атаковать территорию Украины. У них недостаточно потенциала даже при их полном развертывании, поэтому они могут опираться только на помощь и поддержку российских военных контингентов.

“Темп передислокации россиян на территорию Беларуси очень низок. К тому же, как белорусское военно-политическое руководство декларирует, мобилизованные будут находиться в лагерях, в учебных центрах от месяца до трех, а то и четырех. То есть для того чтобы насытить российскую группировку”, — уточнил эксперт.

Грабский напомнил и об отсутствии поддержки действий властей белорусским обществом.

Белорусские мобилизованные, по его словам, могут превратиться в достаточно "взрывоопасный материал".

"Неизвестно, как они себя ведут. В связи с этим мы не видим пока ситуации, при которой противник будет стремительными темпами наращивать сухопутную группировку для нанесения ударов. Поэтому и тема именно сухопутного наступления с территории Беларуси пока оттягивается по меньшей мере на два- три месяца”, — считает Грабский.

По мнению эксепрта, повторить 24 февраля россиянам не удастся.

"На сегодняшний день мы имеем достаточно значительные контингенты войск. Сами россияне, это их слова, говорят о 15 тыс. постоянно находящихся там контингентах. Плюс, грубо говоря, можно говорить еще о подразделениях обороны и местных формировании территориальных общин. Местность заминирована, подготовлена, взорваны мосты, перерезаны коммуникации”, — сказал он.

Поэтому Грабский считает, что в Беларуси происходят отвлекающие и провокационные действия для того, чтобы сковать Силы обороны Украины и не дать возможности маневрировать, не допустить перемещения на другие направления, чтобы там осуществлялось наступление.

“Сам враг не уделяет такого внимания именно белорусскому направлению. Темп перемещения российских войск туда составляет примерно до 2 тыс. личного состава в месяц, что очень мало для создания серьезной угрозы для украинских сил. Но белорусский фактор всегда будет учитываться, потому что мы вынуждены там держать постоянное количество войск, значительное количество техники и других ресурсов, чтобы предотвращать провокационные удары”, — сказал эксперт.

В то же время, посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что Беларусь готовится к войне.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев также недавно сообщал, что уровень угрозы наступления со стороны Беларуси растет.

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