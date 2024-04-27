Смогут ли дальнобойные ATACMS полностью уничтожить Крымский мост: ответ эксперта

Чтобы полностью уничтожить Крымский мост, необходимо взорвать его последовательно по всей длине. Однако вывезти сооружение из строя могут ракеты ATACMS.

Дальнобойные ATACMS вряд ли смогут полностью уничтожить незаконный Крымский мост, однако вывести его из строя надолго – это по силам для этого оружия.

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телемарафона.

"Сейчас много говорят о том, сколько ракет надо для того, чтобы его уничтожить. Я не готов утверждать, что там 10, 20, 30, 30, 40 или 50 ракет его уничтожат. Здесь главное — просто завалить ему пролет для того, чтобы его невозможно было отремонтировать в сжатые сроки. Полностью его уничтожить, очевидно, невозможно, так, чтобы просто он исчез, остались только опоры. Возможно лишь взорвать его последовательно по всей длине", - сказал эксперт.

Напомним, россияне не могут усилить свои ПВО в Крыму на фоне передачи Украине ракет ATACMS. В настоящее время речь идет о восстановлении утраченной мощности.

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