Смогут ли F-16 сбивать баллистические ракеты оккупантов — Игнат ответил

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что истребители F-16 четвертого не могут сбивать российские баллистические ракеты, но помогут дать отпор российской авиации.

Об этом спикер рассказал в эфире телемарафона.

"F-16 вряд ли будет как-то помогать в борьбе с баллистикой. Баллистика – это наземные установки, которые могут в любой точке сработать и выпустить ракету. Против баллистических ракет F-16 не может работать – уничтожать аэродинамические цели. Также работать по наземным, надводных целях", — объяснил Игнат.

Юрий Игнат также добавил, что украинские пилоты и авиационные техники продолжают подготовку на американских самолетах F-16.

"География этих площадок растет, потому что каждая страна, входящая в состав авиационной коалиции, предоставляет возможность заниматься тем или иным процессом… Нам нужно преимущество в воздухе. Без преимущества в воздухе очень тяжело наземным войскам", — резюмировал спикер Воздушных сил.

Напомним, Игнат предупредил о мощной опасности из России.

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