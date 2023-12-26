За границей могут заблокировать банковские карты украинцев, чтобы вернуть их домой: возможно ли это

Украина никогда не сможет мобилизовать наших граждан, выехавших за границу. Попытки вернуть этих граждан будут наталкиваться на определенные "технические проблемы".

Об этом сообщил заместитель директора Dragon Capital Сергей Фурса.

"Это на самом деле такая попытка позорить самих себя, которая никогда не улетит. Украина, к сожалению, никогда не сможет мобилизовать мужчин, уехавших за границу. А все эти попытки будут наталкиваться либо на технические проблемы в принципе "нереализуемости", либо на политические проблемы и в том числе проблемы с нашими западными европейскими партнерами, где большинство людей находится”, — подчеркнул Сергей Фурса.

Он также добавил, что там никогда не будет поддержки каких-либо инициатив, желающих заставить кого-то ехать на войну.

“Поэтому с самого начала нужно просто оставить эту историю и не пытаться, потому что так или иначе в конце ждет позор и, к сожалению, позор, может подставить в том числе Украину... Эти вещи об лишить карт... это принципиально не реализуемая история даже в украинской банковской системе, а у украинского государства, к сожалению, нет институциональной способности нормально организовывать мобилизацию внутри страны, что говорить о мужчинах за границей. И вот все эти вещи об ограничении банковских услуг – это невозможно сделать, это никогда никто не сделает. Это технически не реализуем. Это никогда не упустят ни наши западные партнеры, ни даже Национальный банк”, — подчеркнул Фурса.

Напомним, что Залужный заявил, что недоволен работой ТЦК в Украине.

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