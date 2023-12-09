Смогут ли оккупанты сделать "подарок" Путину, захватив Авдеевку: ответ генерала Маломужа

В течение двух месяцев российские оккупанты ведут активные действия для окружения Авдеевки.

Захват Авдеевки для россиян не является стратегически важным. Президент РФ Владимир Путин отдал приказ оккупантам оцепить город до 15 декабря. Однако это решение имеет политический контекст.

Об этом сообщил генерал в запасе Николай Маломуж в интервью изданию "OBOZ.UA".

"Это главный удар, который контролирует лично Путин, потому что до конца года нужно показать, что что-то захвачено. Выбрали Авдеевку, потому что считают, что ее можно окружить, захватить и одновременно снизить угрозу для самого Донецка. Сюда бросается безумное количество войск, артиллерийских и ракетных систем, задействованы авиация, техника, беспилотники, силы спецопераций, ЧВК, в частности "вагнеровцы" в составе тех или иных подразделений, чтобы таки сломать наших защитников и войти в город, но это достаточно мощный укрепрайон. Поэтому захватить Авдеевку до 14 декабря (в России пройдет прямая линия с Путиным – Ред.) или до 1 января 2024 года практически невозможно", — сказал он.

Маломуж напомнил также, что Силы обороны совершают фланговые удары и, возможно, тыловые, чтобы деблокировать Авдеевку.

"Я общаюсь с нашими защитниками на этом участке фронта, они говорят: мы Авдеевку до Нового года не сдадим", — добавил он.

Напомним:

Российская армия начала массированный штурм Авдеевки в начале октября. Захват всей Донецкой области – одна из целей, которую, по данным разных источников, поставил перед своими подчиненными Владимир Путин.

С середины ноября военные эксперты отмечают незначительные успехи россиян на этом направлении, но ценой огромных потерь.

Минобороны России и Украины количество своих потерь по-прежнему не озвучивается.

По последним данным аналитиков, россияне продвинулись у Авдеевки. Больше об этом читайте в новости.

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