Смогут ли оккупанты выйти на границы Донецкой и Луганской областей до конца марта: экстрасенс дал ответ

Российские оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до конца марта 2023 года.

У российских окупантов новая задача — выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца марта этого года. Однако сможет ли враг достичь своей цели, знает медиум, таролог, эзотерик, участник и полуфиналист 20 сезона Международной битвы экстрасенсов Роман Шептицкий.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

"Хотеть – не значит достигать своих целей. Конечно, рашисты хотят воцариться в Донецкой и Луганской областях, но все будет происходить наоборот. Конечно, теми ресурсами и возможностями, которыми они сейчас обладают, им не достичь своей цели. Поэтому у них идет активный поиск поддержки и покровительства. Такая ситуация, которую мы имеем на данном этапе, должна оставаться до конца марта 2023", — сказал Роман Шептицкий.

Также он добавил, что возможно по определенным точкам и локациям россиянам удастся еще на несколько километров продвинуться, но ничто не говорит о том, что им удастся полноценно захватить и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Все их планы умрут, как и предыдущие", — подчеркнул экстрасенс.

Напомним, что в начале лета российский диктатор Путин может отозвать свои войска с территории нашего государства. Такое мнение выразил ясновидящий.

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