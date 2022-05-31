Смогут ли оккупанты захватить Луганскую область: Жданов ответил, когда это может произойти

Смогут ли оккупанты захватить Луганскую область: Жданов ответил, когда это может произойти

Российские войска теоретически могут захватить Луганскую область в течение двух недель, однако при условии, что им удастся удержать нажим в наступательных действиях. По мнению военного эксперта Олега Жданова, оккупантам не удастся этого сделать.

В то же время вполне возможно, что российская армия сможет захватить Северодонецк.

Об этом эксперт рассказал в интервью ТСН.

"Я думаю, что если они смогут удерживать такое давление наступательных действий, которое сегодня в Северодонецке, то так где-то через 10 дней, через две недели, возможно, они выйдут на реку Северский Донец. Я не скажу, что они Лисичанск возьмут, потому что надо форсировать реку. Но Северодонецк – да, вполне возможно, что они могут взять", – рассказал Жданов.

Он отметил, что все будет зависеть от перерезания трассы Лисичанск-Бахмут.

"Если мы удержим трассу, то у нас будут шансы удерживать и город. Единственное, что с точки зрения военной, возможно будет целесообразным перейти через реку и занять оборону в Лисичанске. Держать трассу и Лисичанск, и тогда просто не позволить полностью объявить Российской Федерации о захват Луганской области. Возможно", – рассказал военный эксперт.

Он выразил надежду, что Генеральному штабу ВСУ "виднее, они понимают, как правильнее сделать, и будут удерживать города Северодонецк и Лисичанск до тех пор, пока не будет там, допустим, угрозы оцепления наших войск. Для того, чтобы своевременно отступить".

"Думаю, что недели две в Российской Федерации… Но! Главное – смогут они или не смогут удержать такое давление в наступательных действиях. Думаю, что не смогут. Потому что особого подхода резервов на сегодняшний день нет. Они просто гонят туда личный состав и технику для восполнения потерь, которые они несут в ходе боевых действий", – пояснил Жданов.

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Напомним, по состоянию на 31 мая примерно половина Северодонецка занята российскими военными. Линия фронта сейчас проходит в самом городе, там идут уличные бои.

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