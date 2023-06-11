Смогут ли после окончания войны мужчины свободно ездить за границу: мнение адвоката

Даже после победы – при каких условиях украинцам могут продлить запрет на выезд за границу

Гражданам Украины могут продлить запрет на выезд за границу даже после завершения полномасштабной войны.

Основанием запрета на выезд за границу после окончания войны, по словам юриста Владислава Юрчака, может стать объявление чрезвычайного положения в стране.

В рамках действующего законодательства ограничение выезда за границу связано с объявлением чрезвычайного и военного положения.

Во время войны, действия военного положения, действует запрет на выезд военнообязанных мужчин за пределы Украины.

А что будет в правовом поле после окончания действия правового режима военного положения, трудно спрогнозировать, - отмечает юрист.

По мнению юриста, власть после победы и окончания военного положения может ввести чрезвычайное положение. В таких условиях запрет на пересечение границы Украины мужчинам будет продлен.

Если после войны в Украине отменят военное положение и не введут чрезвычайный выезд за границу, можно будет беспрепятственно.

Какую ответственность несут военнообязанные, незаконно пересекшие границу во время войны

За пересечение военнообязанным государственной границы или за попытку пересечь его вне пограничного контроля, предусмотрена административная ответственность - штраф от 3 400 до 8 500 гривен или административный арест до 15 суток с конфискацией орудий и средств совершения такого правонарушения.

Если военнообязанный уехал за границу на основании фальшивых справок и этот факт доказан правоохранительными органами, военнообязанного ждет следующее наказание. Если его действия будут квалифицироваться:

как подделка документа, штраф до 17 000 гривен или лишение свободы сроком до 3 лет,

как использование поддельного документа, штраф до 850 гривен, арест до 6 месяцев или ограничением свободы до двух лет.

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