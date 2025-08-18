Смогут ли россияне быстро захватить Донецкую область: ответ ISW

Война, Путин / © ТСН

Утверждение Путина о том, что российские войска обязательно захватят всю Донецкую область, если война продолжится, ошибочно. Россия не сможет быстро захватить остальную часть Донецкой области силой, как это не удавалось российским войскам на протяжении более десяти лет.

Об этом говорится в отчете ISW.

«Россия может быстро захватить всю Донецкую область, только если Украина уступит требованиям Путина и выйдет из остальной области», — отмечают аналитики.

Россияне не демонстрируют успехов

16 августа Axios сообщил со ссылкой на источник, непосредственно знающий о телефонном разговоре Трампа с Зеленским и европейскими лидерами 16 августа, что Трамп сообщил о заявлении Путина, якобы «Россия может захватить всю Донецкую область, если он того захочет».

«Утверждение Путина о том, что российские войска неизбежно захватят всю Донецкую область, если война будет продолжаться, неправда. Российская кампания по захвату всей Донецкой области продолжается с момента первого вторжения России в 2014 году и остается незавершенной», – отмечают в Институте.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа отметил, что Россия пыталась, но не смогла захватить всю Донецкую область за последние 12 лет боев на востоке Украины. Российские войска погрязли в кампаниях по захвату нескольких городов и поселков в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, и они до сих пор пытаются достичь целей.

«Увлечение остальной части Донецкой области, вероятно, займет у российских войск несколько лет после нескольких сложных кампаний», — говорится в отчете.

Российские войска традиционно бросались в дорогостоящие кампании по захвату укрепленных или городских районов на востоке Украины, что является реальностью, далекой от заявлений Путина о скором продвижении. Они провели несколько заметных кампаний на востоке Украины в 2024-2025 годах, которые иллюстрируют, насколько трудно будет российским войскам захватить остальную часть Донецкой области силой.

Купянск, Харьковская область – первые попытки вернуть себе город начались в октябре 2023 года. Было несколько отдельных кампаний, направленных на захват города. Пока оккупанты пытаются завершить окружение или захват Купянска с северо-запада, однако еще не захватили населенный пункт, несмотря на 22 месяца наступательных операций;

Торецк, Донецкая область - целенаправленные усилия по захвату Торецкая Донецкой области начались в середине июня 2024 года. Они стартовали недалеко от позиций, занимаемых РФ до начала полномасштабного вторжения в 2022 году). РФ захватила Торецк к 1 августа 2025 года, продвинувшись примерно на 6,4 мили от юго-восточной окраины Торецкая до северо-западной окраины Торецкая за 14 месяцев;

Времен Яр, Донецкая область — действия РФ начались в мае 2023 года после того, как российские войска захватили Бахмут (восточнее Времен Яра), а активизировались в апреле 2024 года. Министерство обороны России заявило, что российские войска завершили захват Времен Яр 31 июля 2025 г., хотя ISW еще не выявило доказательств того, что российские войска полностью захватили поселение. Российским войскам понадобилось 26 месяцев, чтобы продвинуться примерно в 11 километрах от западного Бахмута до западного края Времен Яр.

Ранее американские аналитики предупреждают, что даже «перемирие» Путина не даст ВСУ безопасно отойти из Донетчины.

По оценкам ISW, вывод украинских войск из остальной Донбасса стал бы серьезной стратегической военно-политической уступкой без полного прекращения огня, распространяющегося на дальние удары и всю деятельность на передовой. Это может создать серьезные риски как для отводящих украинских войск, так и для украинских солдат в тыловых районах Харьковской области.

"Выведение украинских войск, вероятно, приведет к большой концентрации сил вдоль основных украинских магистралей и оборонных сооружений, которые будут атакованы российской авиацией, БПЛА и артиллерией по истечении срока прекращения огня", - говорится в отчете.