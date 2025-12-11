Смогут ли россияне взять Мирноград: что говорит военный

Мирноград / © Associated Press

Российские оккупанты увеличивают количество штурмов и отправляют все большее количество солдат для захвата Мирнограда Донецкой области. Там продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщил военный ВСУ Станислав Бунятов.

«В Мирнограде продолжаются упорные бои, перспективы вижу, но небольшие. В принципе, если будут воплощены верные планы, направление получится стабилизировать. Хочется верить, что оборона в этом н.п. не зря и со временем даст адекватный результат», — отметил он.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 9 декабря, что сам Мирноград не в окружении, а Покровская оборона продолжается. По его словам, украинские военные контролируют на севере города около 13 квадратных километров.

Риск окружения Покровска и Мирнограда есть, считает Роман Костенко, народный депутат от «Голоса» и секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. По его мнению, главное сейчас, чтобы за этими городами были четко подготовлены оборонительные рубежи, чтобы противник не смог продвинуться дальше, сказал он в эфире Свобода Live.

Группа войск «Восток», отвечающая за оборону агломерации, сообщила 3 декабря, что в Мирнограде ВСУ держат оборонительные рубежи и ликвидируют российских солдат на подходе к городу.

«Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым», — написали в ведомстве.

О том, что Мирноград сейчас как никогда близок к окружению, заявили также аналитики DeepState.