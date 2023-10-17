Смогут ли россияне захватить еще один украинский город: оценка британской разведки

Российская Федерация начала скоординированное наступление по нескольким направлениям на востоке Украины. В частности, оккупанты проводят широкомасштабное продвижение на Авдеевку Донецкой области, которое находится на линии фронта с 2013-го.

Об этом говорится в обзоре британского Министерства обороны.

Разведка Британии считает, что этот город является серьезным препятствием на пути российских оккупационных сил к достижению их более широкой цели – взятию полного контроля над Донецкой областью. Потому захватчики начали это комбинированное наступление. Отмечается, что, вероятно, россияне будут совершать атаку с помощью нескольких бронетанковых батальонов. Они попытаются оцепить город.

"Вероятно, это будет самая значительная наступательная операция, сделанная Россией как минимум с января 2023 года", – говорится в сообщении.

Впрочем, армия РФ теряет тяжелую технику и личный состав. В то время как украинские защитники сдерживают наступление россиян

"Медленный прогресс и большие потери, вероятно, привели к изменению сообщений России с наступления на «активную оборону», поскольку успешное взятие Авдеевки выглядит все более маловероятным в краткосрочной перспективе", — отмечают в минобороны Британии.

Как сообщалось, российские оккупанты установили новую дату выхода на административные границы Донецкой области - это 31 декабря. Именно поэтому для них важно взять Авдеевку.

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