Смогут ли россияне запускать по 500 БпЛА ежедневно: авиационный эксперт дал ответ

Российские дроны / © ТСН.ua

Реклама

Российские кафиры не смогут запускать по 500 беспилотников ежедневно, поскольку резервы наращивания серийной продукции в РФ исчерпаны.

Об этом заявил ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире телеканала «Мы-Украина».

«Россияне увеличили производственные мощности на основном заводе в Елабуге. И подключили к производству „шахедов“ завод в Ижевске — там выпускают те же „шахеды“ под другим названием — „Гарпия“. Это было сделано в течение года — через год они способны были увеличить выпуск БПЛА в 10 раз. Но резервы наращивания серийной продукции исчерпаны», — объяснил Валерий Романенко.

Реклама

Ранее мы писали о том, что глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия не способна запускать по Украине 400-500 дронов в сутки. Это можно делать только периодически.

«Каждый день нереально это делать. Периодически делать. К сожалению, такая возможность у них есть.

Напомним, Украина разрабатывает «дроны-охотники» на «Шахеды» и другие БПЛА. Производство «антидронов» наращивается, ведь они уже доказали свою эффективность в защите неба над Киевом.