Смогут ли удары Storm Shadow по РФ изменить ход войны: британские эксперты указали на последствия

Ракеты Storm Shadow уже стали для Украины весьма эффективным оружием, нанося точные удары по хорошо защищенным целям на оккупированной россиянами территории.

США и Великобритания, вероятно, готовы в ближайшие дни снять ограничения на использование Украиной ракет большой дальности Storm Shadow по целям на территории России. Британские военные эксперты оценили, какое влияние эти ракеты могут оказать на дальнейший ход войны.

Об этом пишет BBC.

Что известно о ракетах Storm Shadow

Storm Shadow / Scalp — это крылатая ракета совместного производства Британии и Франции, дальность полета которой составляет около 250 км. Украина уже получила от союзников эти ракеты, но пока может применять их только для ударов по целям в границах своей территории.

Основные характеристики Storm Shadow:

класс – "воздух-земля";

скорость – околозвуковая;

боеголовка – фугасная (поражение цели происходит за счет продуктов взрыва и ударной волны);

предпочтительные цели – укрепленные бункеры и склады боеприпасов;

стоимость – около 1 млн долларов США.

Издание отмечает, что из-за высокой стоимости ракет их, как правило, используют в комбинированных атаках вместе с недорогими ударными дронами, чтобы сбить с толку и истощить противовоздушную оборону противника.

Британский военный аналитик Джастин Крамп считает, что Storm Shadow уже показали свою эффективность в Крыму, нанеся удары по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе и сделав всю акваторию вокруг полуострова небезопасной для российских военных кораблей.

"Неудивительно, что теперь Киев лоббирует использование Storm Shadow на территории России, в частности, для нанесения ударов по аэродромам", – отметил он.

Киев пытается убедить Запад, что для отражения российских авиаударов ему необходимы ракеты большой дальности, в частности Storm Shadow и американские Atacms, дальность которых достигает 300 км.

Как Storm Shadow могут повлиять на ход войны

Украина так долго просит Запад позволить наносить удары по территории России, что страна-агрессор уже успела принять меры предосторожности на случай снятия ограничений. Среди прочего россияне перебазировали свою авиацию на аэродромы за пределами досягаемости Storm Shadow.

Однако Джастин Крамп утверждает, что, хотя российская ПВО подготовилась к ударам на оккупированных украинских территориях, сделать то же самое в масштабах РФ будет гораздо сложнее, особенно с учетом того, что Москву, например, придется защищать лучше, чем Крым или Донбасс.

"Это затруднит обеспечение военной логистики, командования и управления, а также авиационной поддержки, и даже если российские самолеты перебазировались дальше от границ Украины, чтобы избежать ракетной угрозы, они все равно будут тратить больше времени и топлива на каждый вылет на линию фронта", – отметил Крамп.

По мнению военного эксперта Мэтью Сэвилла из аналитического центра Rusi, снятие ограничений на применение дальнобойных ракет Storm Shadow даст Украине два основных преимущества. Во-первых, прецедент с франко-британскими ракетами может "разблокировать" решение по американским ракетам Atacms.

А во-вторых, возможность нанесения ударов по российской территории создаст для Кремля "дилемму относительно того, где разместить свои драгоценные средства ПВО". Эксперт считает, что рассредоточение установок ПВО может облегчить пролет украинским беспилотникам и сделать их атаки более эффективными.

Однако Сэвилл считает, что сами по себе удары Storm Shadow по территории России вряд ли смогут кардинально изменить ситуацию на фронте и ход войны в целом.

Напомним, США могут разрешить бить ракетами по РФ, если будет доказан факт использования иранских ракет для ударов по Украине.

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