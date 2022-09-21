Смогут ли в России мобилизовать 300 тысяч военных: в МВД Украины рассказали, сколько действительно попадет на фронт

В России нет даже такого количества экипировки.

В России, где 21 сентября президент страны Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, первая волна будет равна 40-50 тысячам военных.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального телемарафона.

По его информации, эта мобилизация в РФ "не означает, что завтра все 300 тысяч военных появятся на линии столкновения".

"Прежде всего, в них попадают те, кто имеет военные специальности, поэтому, думаю, эта волна будет 40-50 тысяч", — отметил Денисенко.

Он подчеркнул, что для большего количества бойцов у России нет возможности найти экипировку и научить их, чтобы усилить фронт. Поэтому в этом случае это будут "все их неотвратимые потери на территории Украины".

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