Смогут ли в России мобилизовать на войну с Украиной миллион граждан – ответ эксперта

Петр Черник предположил, что РФ сможет мобилизовать до 100 тысяч человек, и добавил, что это около половины контингента, который у России было на начало широкомасштабного вторжения.

Российские СМИ пишут, что указ Путина предусматривает мобилизацию не 300 тысяч, а 1 миллион россиян.

Военный эксперт, полковник Петр Черник оценил эти цифры и рассказал в интервью УНИАН, сколько российская верхушка реально сможет мобилизовать.

"На самом деле с мобилизацией у них будут проблемы. Например, россиянам в этом году уже не удалось выполнить план весеннего призыва. Намеревались собрать 130 тысяч, но едва удалось мобилизовать 90 тысяч человек. То есть, по меньшей мере, четверть не добрали. Уверен, что такая же ситуация будет и с ныне объявленной мобилизацией. Есть сомнения, что задекларированная цифра в 300 тысяч реализуется хотя бы в 150", — отметил он.

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Черник предположил, что Россия точно сможет мобилизовать до 100 тысяч человек. И добавил, что это около половины контингента, который РФ имела на начало широкомасштабного вторжения.

"100 тысяч — это два полноценных армейских корпуса: как восемь дивизий, или как 20 бригад. То есть тоже достаточно много. Но, на самом деле, не имеет значения, какое количество людей Россия бросит на убой в Украину. Убьем ли мы всех, кто придет на нашу землю? Убьем! Я полностью солидарен со словами Главнокомандующего Валерия Залужного в том, что сколько бы их сюда ни пришло, ВСУ их утилизируют", — заключил аналитик.

Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал идеальное место для бунта против принудительной путинской мобилизации. Он подчеркнул, что в Крыму со всех сторон идеальная база.

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